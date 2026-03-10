Там всех гатят? История села в Киевской области, где нашли останки мамонта (фото)

Этому селу уже почти 860 лет

В Украине можно найти множество населенных пунктов со смешными и необычными названиями. Один из них расположен в Киевской области — село Гатное, которое уже успело привлечь внимание пользователей соцсети.

Украинка под ником "aniayatsenko" в соцсети Тhreads написала пост, где она в шутку спросила, названо ли село так из-за того, что там "всех гатят".

Комментарии под постом быстро заполнили пользователи: одни смеются, что там избивают всех, кто не успевает покинуть село до 8:30, другие советуют ехать через Гатное осторожно и не подбирать попутчиков, потому что "водителя могут избить".

Что пишут под постом. Фото: скриншот с Threads

Комментарии под постом о Гатном. Фото: скриншот с Threads

Несмотря на шутки, некоторые пользователи написали реальную историю села. Название "Гатне" происходит от старославянской фразы "гатити гаті", что означает строить переправу через реку из бревен. Местные жители отмечают, что узнали об этом в школе на уроке истории села.

История села Гатное в Киевской области, как написала украинка. Фото: скриншот с Threads

Краткая история села

Село Гатное находится в Фастовском районе Киевской области. Оно известно своей историей и археологическими находками, в частности, здесь был найден скелет мамонта, который сейчас выставлен в Палеонтологическом музее Киева. Историческая дата основания села — 1169 год.

Памятная плита на месте, где в 1949 году был найден скелет мамонта. Фото: Википедия

В Гатном сохранились старые урочища и достопримечательности. Северная окраина называется Добрый Дуб, где когда-то поклонялись языческому божеству Доброт. Здесь были источники, дубы и место отдыха для путешественников. На восточной окраине расположено урочище Курган, где находятся древние могилы-курганы трипольской культуры и скифских поселений. Юго-восток занимает урочище Грядина, раньше это были земли для выращивания овощей и зерновых, сейчас здесь растут сады и строятся современные дома.

На территории села также есть урочища Теремки, Чабаны, Красница, Турова долина и Шкварновка, каждое из которых имеет свою историю и происхождение названия. Например, Теремки названы в честь старинных домов "теремов", а Чабаны — от пастухов, которые здесь выпасали скот.

В деревне проходили важные исторические события. В период коллективизации в 1929 году здесь был создан колхоз, во время Голодомора погибли около 50 человек. В годы второй мировой войны село переходило из рук в руки, здесь были бои и оккупация. После войны село восстанавливалось, развивались колхозы и опытные хозяйства, впоследствии открыли Институт земледелия и совхоз "Чабаны".

Немцы в бою за село, август 1941 года. Фото: Википедия

В 1980-1990-х годах село пережило сложные экономические времена, массово строились дома, проводилась газификация, открыли школу и проводили благоустройство. После обретения независимости Украины 24 августа 1991 года местные жители активно включились в общественную жизнь, однако первые годы были тяжелыми из-за безработицы и нехватки земель для застройки.

