Там усіх гатять? Історія села на Київщині, де знайшли рештки мамонта (фото)

Цьому селу вже майже 860 років

В Україні можна знайти безліч населених пунктів зі смішними та незвичайними назвами. Одне з них розташоване на Київщині — село Гатне, яке вже встигло привернути увагу користувачів соцмережі.

Українка під ніком "aniayatsenko" у соцмережі Тhreads написала допис, де вона жартома спитала, чи село назване так через те, що там "усіх гатять".

Коментарі під постом швидко заполонили користувачі: одні сміються, що там гатять усіх, хто не встигає покинути село до 8:30, інші радять їхати через Гатне обережно і не підбирати попутників, бо "водія можуть побити".

Що пишуть під постом. Фото: скріншот з Тhreads

Коментарі під постом про Гатне. Фото: скріншот з Тhreads

Попри жарти, деякі користувачі написали реальну історію села. Назва "Гатне" походить від старослов’янської фрази "гатити гаті", що означає будувати переправу через річку з колод. Місцеві жителі наголошують, що дізнались про це в школі на уроці історії села.

Історія села Гатне на Київщині, як написала українка. Фото: скріншот з Тhreads

Коротка історія села

Село Гатне розташоване у Фастівському районі Київської області. Воно відоме своєю історією та археологічними знахідками, зокрема тут було знайдено скелет мамонта, який зараз виставлений у Палеонтологічному музеї Києва. Історична дата заснування села — 1169 рік.

Пам'ятна плита на місці, де у 1949 році був знайдений кістяк мамонта. Фото: Вікіпедія

У Гатному збереглися старі урочища та пам’ятки. Північна околиця називається Добрий Дуб, де колись поклонялися язичницькому божеству Доброт. Тут було джерело, дуби та місце відпочинку для подорожніх. На сходній околиці розташоване урочище Курган, де знаходяться давні могили-кургани трипільської культури і скіфських поселень. Південний схід займає урочище Грядина, раніше це були землі для вирощування овочів та зернових, зараз тут ростуть сади і будуються сучасні будинки.

На території села також є урочища Теремки, Чабани, Красниця, Турова долина та Шкварнівка, кожне з яких має свою історію та походження назви. Наприклад, Теремки названо на честь старовинних будинків "теремів", а Чабани — від пастухів, які тут випасали худобу.

У селі проходили важливі історичні події. У період колективізації в 1929 році тут створили колгосп, під час Голодомору загинуло близько 50 людей. У роки Другої світової війни село переходило з рук у руки, тут були бої та окупація. Після війни село відновлювалося, розвивались колгоспи та дослідні господарства, згодом відкрили Інститут землеробства і радгосп "Чабани".

Німці в бою за село, серпень 1941. Фото: Вікіпедія

У 1980-1990-х роках село пережило складні економічні часи, масово будувались будинки, проводилася газифікація, відкрили школу і проводили благоустрій. Після здобуття незалежності України 24 серпня 1991 року місцеві жителі активно включилися у громадське життя, проте перші роки були важкими через безробіття та нестачу земель для забудови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одне село в Україні, де Сатана міг лишити свій слід.