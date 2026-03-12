"Юмор не ок". Известный бренд мяса надругался над гибелью убитого на Бали украинца (фото)

Скандальный пост с намеком на гибель Игоря Комарова вызвал негодование

Украинский мясокомбинат "Мясной" разразился скандалом в соцсети, неудачно пошутив над убийством Игоря Комарова — 28-летнего украинца, которого похитили на Бали в середине февраля 2026 года, впоследствии убили, а тело расчленили.

Блогер с ником neliason_ сделал скриншот поста мясного бренда в соцсети Threads. В нем SMM выложили коллаж фото, на котором изображена девушка Комарова, известная украинская блогерша Ева Мишалова, в слезах и ценник фарша под названием "Измельченная свинина", намекая на расчленение мужчины.

Когда увидела цены на фарш в "МК Мясной", но уже купила в супермаркете подороже говорится в тексте

Ева Мишалова плачет из-за смерти своего бойфренда Игоря Комарова

Реакция у людей оказалась возмутительной из-за высмеивания гибели мужчины. Подобный юмор назвали "неприкольным", а ассоциацию — специфической.

Такой юмор от бренда мяса не ок, работа по ассоциациям специфическая (останки офисника — слезы девушки — ценник на фарш)

"Большой Бренд с Большим Сердцем"🤦🏽‍♀️Это ужас(( Хорошо, что хоть удалили!)

Какой кринж 🤦🏻‍♀️Это же нужно додуматься до такого

Через некоторое время пост с возмутительным коллажем был удален, а сама компания извинилась, ссылаясь на то, что SMM просто неудачно подобрал изображение.

Друзья, пост уже удалён. Мы искренне извиняемся перед всеми, кого он мог обидеть. Никакого злого умысла не было – наш SMM просто неудачно подобрал изображение. Мы уже сделали выводы, чтобы подобное больше не повторялось отписал бренд после скандального сообщения

Что известно о гибели Игоря Комарова

Похищенного на острове Бали украинца Игоря Комарова убили вскоре после того, как в сети распространилось видео с признаками пыток на его теле. Как сообщили в местной полиции, мужчина умер по меньшей мере за три дня до того, как были найдены его расчлененные останки. В четверг, 26 февраля, тело Комарова обнаружили на пляже, оно уже находилось в разложении.

Видео, на котором украинец говорит, что похитители требуют за его освобождение 10 миллионов долларов выкупа, впервые появилось в интернете 21 февраля.

Игорь Комаров с признаками пыток

В полиции также уточнили, что похищение произошло в воскресенье, 15 февраля, и в тот же день об инциденте сообщили правоохранители. Следователи разыскивают шестерых подозреваемых, после задержания которых планируют установить настоящие мотивы преступления.

Как сообщает индонезийское издание Kompas со ссылкой на полицию Бали, Еву Мишалову допрашивали в качестве свидетеля для возобновления последовательности событий похищения ее парня. Известно, что пара вместе отдыхала, а 14 февраля, в День всех влюбленных, блогерша выложила последнее общее фото с Комаровым.

