"Гумор не ок". Відомий бренд м'яса поглумився над загибеллю вбитого на Балі українця (фото)

Скандальний пост із натяком на загибель Ігоря Комарова викликав обурення

Український м'ясокомбінат "М'ясний" втрапив у скандал у соцмережі, невдало пожартувавши над вбивством Ігоря Комарова — 28-річного українця, якого викрали на Балі в середині лютого 2026 року, згодом вбили, а тіло розчленували.

Блогер з ніком neliason_ зробив скриншот посту м'ясного бренду у соцмережі Threads. В ньому SMM виклали колаж фото, на якому зображена дівчина Комарова, відома українська блогерка Єва Мішалова, у сльозах та цінник фаршу з назвою "Подрібнена свинина", натякаючи на розчленування чоловіка.

Коли побачила ціни на фарш у "МК М'ясний", але вже купила в супермаркеті дорожче йдеться у тексті

Єва Мішалова плаче через смерть свого бойфренда Ігоря Комарова

Реакція у людей виявилася обурливою через висміювання загибелі чоловіка. Подібний гумор назвали "неприкольним", а асоціацію — специфічною.

Такий гумор від бренду мʼяса не ок, робота по асоціаціях специфічна (рештки офісника — сльози дівчини — цінник на фарш)

"ВЕЛИКИЙ БРЕНД З ВЕЛИКИМ СЕРЦЕМ"🤦🏽‍♀️Це жах(( Добре, що хоч видалили!

Який крінж 🤦🏻‍♀️Це ж треба додуматись до такого

Через певний час пост з обурливим колажем був видалений, а сама компанія попросила вибачення, посилаючись на те, що SMM просто невдало підібрав зображення.

Друзі, пост уже видалено. Ми щиро перепрошуємо всіх, кого він міг образити. Жодного злого наміру не було — наш SMM просто невдало підібрав зображення. Ми вже зробили висновки, щоб подібне більше не повторювалося відписав бренд після скандального допису

Що відомо про загибель Ігоря Комарова

Викраденого на острові Балі українця Ігоря Комарова вбили невдовзі після того, як у мережі поширилося відео з ознаками катувань на його тілі. Як повідомили в місцевій поліції, чоловік помер щонайменше за три дні до того, як було знайдено його розчленовані останки. В четвер, 26 лютого, тіло Комарова виявили на пляжі, воно вже перебувало у стані розкладання.

Відео, на якому українець говорить, що викрадачі вимагають за його звільнення 10 мільйонів доларів викупу, вперше з’явилося в інтернеті 21 лютого.

Ігор Комаров з ознаками катувань

У поліції також уточнили, що викрадення сталося в неділю, 15 лютого, і того ж дня про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі слідчі розшукують шістьох підозрюваних, після затримання яких планують встановити справжні мотиви злочину.

Як повідомляє індонезійське видання Kompas із посиланням на поліцію Балі, Єву Мішалову допитували як свідка для відновлення послідовності подій викрадення її хлопця. Відомо, що пара разом відпочивала, а 14 лютого, у День всіх закоханих, блогерка виклала останнє спільне фото з Комаровим.

