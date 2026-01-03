Костенко: Альтернативы Малюку на должности главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду
По мнению нардепа, в настоящее время перестановки в руководстве Службы безопасности Украины не нужны
Народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил против увольнения Василия Малюка с должности главы СБУ, подчеркнув, что по состоянию на данный момент ему нет альтернативы.
Об этом он написал в соцсети фейсбук, передает "Телеграф".
Возможное увольнение Малюка
"Наблюдаем массовую кадровую перезагрузку. Кого-то увольняют, кого-то переназначают. Логика части решений пока не очевидна. И в этом порыве главное — не сломать ключевые направления работы и не нивелировать достижения институтов. К примеру, по информации из моих источников, президент рассматривает увольнение главы СБУ Василия Малюка. По моему мнению, с таким решением спешить не стоит", — считает депутат.
СБУ существенно нарастила возможности
Костенко отметил, что при руководстве Малюка СБУ существенно нарастила возможности как спецслужба — ежедневно проводятся системные, сложные и часто дерзкие операции. Кроме того, СБУ эффективно ловит шпионов, разоблачает агентурные сети и последовательно противодействует спецслужбам врага.
"По состоянию на сейчас альтернативы Василию Малюку в должности Главы СБУ я не вижу. Его увольнение поддерживать не буду. Смена руководства в СБУ — как минимум не ко времени", — подытожил нардеп.
Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.