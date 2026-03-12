Посевной календарь на март 2026: самые благоприятные дни для рассады и не только
В марте есть несколько неблагоприятных дней, когда не стоит сеять рассаду
Март — время начала нового посевного сезона. В первый месяц весны дачники и огородники активно планируют посев овощей и других культур на рассаду, в теплице и в открытом грунте. В этот период есть благоприятные и неудачные дни, о которых стоит помнить, приступая к огородным делам.
"Телеграф" подготовил посевной календарь на март и рассказывает о самых благоприятных и неудачных днях для рассады.
Посевной календарь на март 2026
- Благоприятные дни
В первой половине месяца благоприятными были — 5, 8, 9 марта. Ближе к середине месяца благоприятными считаются дни — 12-13 и 22-23 марта. В конце месяца благоприятными будут даты — 26, 27, 28 марта.
- Неблагоприятные дни
В эти дни не стоит заниматься огородными работами и посевом рассады. В начале марта это было — 2, 3, 4 число, а во второй половине месяца — это 18, 19, 20 марта.
- Нейтральные дни
Все остальные дни, которые остались в календаре называют нейтральными. Здесь можно как сажать рассаду, так и не сажать, в зависимости от ваших планов и возможностей. Нейтральные дни в марте — это 1, 6-7, 10-11, 14-17, 21, 24-25, 29-31 марта.
