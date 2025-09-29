Один из защитников детектива НАБУ оказался фигурантом скандала с пьяными вечеринками и издевательствами над девушками — СМИ

Магомед Мамешев, выступивший в поддержку Руслана Магамедрасулова и Центра противодействия коррупции, оказался фигурантом скандальных "пьяных вечеринок", где девушки подвергались сексуальным издевательствам со стороны компании молодых людей. Информация об этом содержится в многочисленных публикациях СМИ .

Как оказалось, ребята записывали свои действия на видео и выкладывали их в интернет. Так, в 2023 году правоохранители сообщили о подозрении в сексуальном насилии организатору и одному из участников вечеринок. А еще шести причастным почему-то только вручили повестки в военкомат.

Среди этих людей был Магомед Мамешев – бывший футболист ФК "Нива" (Тернополь). Но, по свидетельству многочисленных источников, ему удалось избежать ответственности и службы в ВСУ благодаря связям своей семьи.

Магомед Мамешев

На днях Мамешев записал видео, в котором заявил о якобы давлении со стороны СБУ на своего отца – лидера дагестанской общины Украины Юсуфа Мамешева. Данное видео распространил Центр противодействия коррупции.

Мамешев-старший проходит свидетелем по делу задержанного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. В то же время никаких доказательств какого-либо давления сын не предоставил. При этом рассказал, что "добрые люди помогли вытащить отца из ТЦК", несмотря на его пребывание в розыске.

После того, как СМИ обратили внимание на недостоверность озвученных Мамешевым тезисов, он записал новую сториз в "Инстаграм", в котором обозвал СМИ "журналюгами вонючими" и "проститутками", а телеграм-каналы — "мусорскими". А на вопрос, почему не пошел в ВСУ, заявил, что ему всего 23 года.