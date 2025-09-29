Один із захисників детектива НАБУ виявився фігурантом скандалу з п’яними вечірками і знущаннями з дівчат — ЗМІ

Магомед Мамешев, який виступив на підтримку Руслана Магамедрасулова та Центру протидії корупції, виявився фігурантом скандальних "п’яних вечірок", де непритомні дівчата зазнавали сексуальних знущань з боку компанії молодих людей. Інформація про це міститься в численних публікаціях ЗМІ .

Як виявилось, хлопці ще й записували свої дії на відео та викладали їх в інтернет. Тож у 2023 році правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насиллі організатору та одному учаснику вечірок. А ще шістьом причетним чомусь лише вручили повістки до військкомату.

Серед цих людей був Магомед Мамешев – колишній футболіст ФК "Нива" (Тернопіль). Але, за свідченням численних джерел, йому вдалося уникнути відповідальності та служби в ЗСУ завдяки зв’язкам своєї родини.

Магомед Мамешев

Днями Мамешев записав відео, в якому заявив про нібито тиск з боку СБУ на свого батька – лідера дагестанської громади України Юсуфа Мамешева. Дане відео поширив Центр протидії корупції.

Мамешев-старший проходить свідком по справі затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Водночас, жодних доказів будь-якого тиску син не надав. При цьому, розповів, що "добрі люди допомогли витягти батька із ТЦК" попри його перебування у розшуку.

Після того, як ЗМІ звернули увагу на недостовірність озвучених Мамешевим тез, він записав нову сторіз в "Інстаграм", в якому обізвав ЗМІ "журналюгами вонючими" та "проститутками", а телеграм-канали – "мусорськими". А на запитання, чому не пішов у ЗСУ, заявив, що йому лише 23 роки.