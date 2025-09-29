Рус

Один із захисників детектива НАБУ виявився фігурантом скандалу з п’яними вечірками і знущаннями з дівчат — ЗМІ

Дмитро Романов
Один із захисників детектива НАБУ виявився фігурантом скандалу з п'яними вечірками і знущаннями з дівчат — ЗМІ Новина оновлена 29 вересня 2025, 13:00

Магомед Мамешев, який виступив на підтримку Руслана Магамедрасулова та Центру протидії корупції, виявився фігурантом скандальних "п’яних вечірок", де непритомні дівчата зазнавали сексуальних знущань з боку компанії молодих людей. Інформація про це міститься в численних публікаціях ЗМІ.

Як виявилось, хлопці ще й записували свої дії на відео та викладали їх в інтернет. Тож у 2023 році правоохоронці повідомили про підозру в сексуальному насиллі організатору та одному учаснику вечірок. А ще шістьом причетним чомусь лише вручили повістки до військкомату.

Серед цих людей був Магомед Мамешев – колишній футболіст ФК "Нива" (Тернопіль). Але, за свідченням численних джерел, йому вдалося уникнути відповідальності та служби в ЗСУ завдяки зв’язкам своєї родини.

Магомед Мамешев
Магомед Мамешев

Днями Мамешев записав відео, в якому заявив про нібито тиск з боку СБУ на свого батька – лідера дагестанської громади України Юсуфа Мамешева. Дане відео поширив Центр протидії корупції.

скриншот

Мамешев-старший проходить свідком по справі затриманого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Водночас, жодних доказів будь-якого тиску син не надав. При цьому, розповів, що "добрі люди допомогли витягти батька із ТЦК" попри його перебування у розшуку.

Після того, як ЗМІ звернули увагу на недостовірність озвучених Мамешевим тез, він записав нову сторіз в "Інстаграм", в якому обізвав ЗМІ "журналюгами вонючими" та "проститутками", а телеграм-канали – "мусорськими". А на запитання, чому не пішов у ЗСУ, заявив, що йому лише 23 роки.

Також в мережу виклали скриншоти в зі старих сторіз, які можна сприймати як прояв антисемітизму Мамешева. Зокрема, він пише про "еврея Джонсона, который толкает еврея Зеленского воевать до последнего украинца" та публікує списки євреїв серед американської влади.

скриншот
скриншот
