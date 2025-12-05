Коломойский пригласил на свои судебные заседания и анонсировал на них общение со всеми желающими, — адвокат

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский приглашает в качестве свободных слушателей на свои ближайшие судебные заседания журналистов, представителей общественности и небезразличных граждан.

Об этом сообщил представитель Игоря Коломойского адвокат Александр Лысак.

"Игорь Валерьевич будет рад видеть всех и каждого и по возможности будет готов ответить на вопросы", — сказал Лысак, перечислив даты, время и место судебных заседаний, которые должны состояться на следующей неделе.

В понедельник 08.12.2025 в 14:00 в помещении Подольского районного суда города Киева по адресу г. Киев, ул. Хорива, 21 состоится подготовительное судебное заседание по уголовному производству относительно якобы нанесения убытков ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта" (судья Казмиренко Л.М.); Во вторник 09.12.2025 в 13:15 в помещении Шевченковского районного суда города Киева по адресу г. Киев, ул. Дегтяревская, 31А состоится подготовительное судебное заседание по уголовному производству о якобы подстрекательстве к покушению на нападение 2003 года (состав суда: Литвин О.А., Хардина О.П., Мелешак О.В.).

Как сообщалось ранее, адвокаты Коломойского направили в апелляционный суд апелляционную жалобу на решение Высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665.