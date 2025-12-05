Коломойський запросив на свої судові засідання і анонсував на них спілкування з усіма бажаючими, — адвокат

Український бізнесмен Ігор Коломойський запрошує як вільних слухачів на свої найближчі судові засідання журналістів, представників громадськості та небайдужих громадян.

Про це повідомив представник Ігоря Коломойського адвокат Олександр Лисак.

"Ігор Валерійович буде радий бачити всіх і кожного та за можливості буде готовий надати відповіді на питання", — сказав Лисак, перерахувавши дати, час і місце судових засідань, які мають відбутися наступного тижня.

У понеділок 08.12.2025 о 14:00 у приміщенні Подільського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Хорива, 21 відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо нібито завдання збитків ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ "Укрнафта" (суддя Казмиренко Л.М.); У вівторок 09.12.2025 о 13:15 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо начебто підбурювання до замаху на напад 2003 року (склад суду: Литвин О.А., Хардіна О.П., Мєлєшак О.В.).

Як повідомлялося раніше, адвокати Коломойського направили до апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.