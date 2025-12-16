Уголовному делу об уклонении Шабуниным от службы исполнилось 2 года, — журналист Бойко

Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения от военной службы руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Об этом написал ветеран российско-украинской войны журналист Владимир Бойко.

"Шабунин три года подряд фиктивно считался на военной службе. Сначала полтора года он был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком в 207-м отдельном батальоне ТрО, затем 12 дней – боевым медиком в 101-й отдельной бригаде обороны Генштаба ВСУ, затем полтора года — штаб-сержантом в Центре инноваций и оборонных технологий Минобороны. Никаких обязанностей военной службы Шабунин никогда не выполнял, вместо этого проживал дома. Что не помешало этому "воину" каждый месяц получать на банковскую карту деньги от ВСУ", — подчеркнул ветеран.

Он напомнил , что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.

"Два года назад, 15 декабря 2023-го, в Территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения солдата 207-го отдельного батальона ТрО Шабунина от военной службы. На сегодняшний день первый эпизод по обвинению Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы уже направлен для рассмотрения в Печерский районный суд г. Киева", — отметил он.

По его данным, только за время фиктивной службы в 207-м отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".

"Но счастье не могло продолжаться вечно, и 11 июля 2025 года Шабунину было сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Понятно, что у подозреваемого сразу же был произведен обыск и изъят телефон с перепиской, которая свидетельствует, что Шабунин вместо защиты Родины занимался предпринимательской деятельностью", — проинформировал Бойко.

По его словам, к делу Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207-м отдельном батальоне ТрО.

Также, сообщил Бойко, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т.д.