Кримінальній справі щодо ухилення Шабуніним від служби виповнилося 2 роки, — журналіст Бойко

Вчора виповнилось 2 роки кримінальній справі за фактом ухилення від військової служби керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Про це написав ветеран російсько-української війни, журналіст Володимир Бойко.

"Шабунін три роки поспіль фіктивно рахувався на військовій службі. Спочатку півтора року він був водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником у 207-му окремому батальйоні ТрО, потім 12 днів – бойовим медиком у 101-й окремій бригаді охорони Генштабу ЗСУ, потім півтора року – штаб-сержантом у Центрі інновацій та оборонних технологій Міноборони. Ніяких обов’язків військової служби Шабунін ніколи не виконував, натомість проживав вдома. Що не заважало цьому "воїну" щомісяця отримувати на банківську картку гроші від ЗСУ", – наголосив ветеран.

Він нагадав , що кримінальному провадженню щодо Шабуніна вчора виповнилося два роки.

"Два роки тому, 15 грудня 2023-го, у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, було зареєстроване кримінальне провадження за фактом ухилення солдата 207-го окремого батальйону ТрО Шабуніна від військової служби. На сьогодні перший епізод щодо обвинувачення Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби вже направлений для розгляду в Печерський районний суд м. Києва", – зазначив він.

За його даними, лише за час фіктивної служби у 207-му окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".

"Але щастя не могло тривати вічно, і 11 липня 2025 року Шабуніну було повідомлено про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Зрозуміло, що в підозрюваного зразу ж був проведений обшук і вилучений телефон з листуванням, яке засвідчує, що Шабунін замість захисту Батьківщини займався підприємницькою діяльністю", – поінформував Бойко.

За його словами, до провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом з Шабуніним фіктивно рахувався у 207-му окремому батальйоні ТрО.

Також, повідомив Бойко, у Третьому слідчому відділі ТУ ДБР у м. Києві продовжується досудове розслідування в інших епізодах цього кримінального провадження: за фактом привласнення Шабуніним автомобіля, ввезеного в Україну для потреб ЗСУ без сплати митних платежів; за фактом незаконного отримання Шабуніним звання "молодший сержант" на підставі фальшивої довідки про безпосередню участь у бойових діях; за фактом незаконного нарахування Шабуніну "бойових" виплат; за фактом самовільного залишення Шабуніним місця служби тощо.