"Морская бавовна" нового уровня от СБУ — это следующий этап демилитаризации россиян, — эксперт о поражении подлодки РФ

Успешная спецоперация Службы безопасности Украины по поражению субмарины врага в Новороссийске свидетельствует, что подчиненные Малюка вышли на новый уровень "морской бавовны". Это следующий этап демилитаризации россиян. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт подчеркивает, что история морских дронов СБУ — это история постоянной модернизации и благодаря этому постоянных побед над противником.

"Когда российское минобороны думает, что уже предусмотрело все, Служба снова модернизирует дроны, у которых появляются новые возможности. И следует удар в месте, которое еще вчера россияне считали безопасным. То, что подчиненные Малюка на шаг впереди врага, и является залогом успеха. Важно, что Служба наносит удары по носителям крылатых ракет. Именно против них была направлена "Паутина", а сейчас — удар по подлодке. То есть речь идет о демилитаризации ракетных способностей россиян", — считает Курпас.

По мнению политолога, удары СБУ по теневому флоту и поражение подлодки — это важный фактор в мирных переговорах, которые сейчас продолжаются при участии американской стороны. "Малюк дает украинской делегации веские аргументы. Россия убеждает американцев, что тотально побеждает. Но делать это, теряя подлодку за полмиллиарда долларов, крайне трудно", — акцентирует эксперт.

"Подводная лодка находилась в Новороссийске, а не в оккупированном Крыму, откуда было бы удобнее бить "Калибрами". Так случилось потому, что битву за воды возле Крыма морские дроны СБУ выиграли раньше — и у кораблей, и у подводных лодок противника. Россияне перевели значительную часть флота и подводных лодок в Новороссийск, подальше от Украины. Теперь оказалось, что это место также больше не является безопасной гаванью для врага. Куда теперь прятать российский флот?" — спрашивает Курпас.