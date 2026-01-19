NAUDI будет представлять Украину на крупнейшей международной выставке беспилотных технологий UMEX 2026 в ОАЕ

С 20 по 22 января 2026 года NAUDI будет представлять Украину на UMEX 2026 — крупнейшей международной выставке беспилотных и автономных технологий, которая будет проходить в рамках Недели авиации и космоса в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

UMEX 2026 – это не просто выставка, а глобальная площадка, где формируются ключевые тренды в сфере беспилотных систем, автономных решений и искусственного интеллекта. Здесь встречаются лидеры отрасли, инноваторы и те, кто определяет будущее обороны, безопасности и высокотехнологичных индустрий.

В течение трех дней Абу-Даби станет центром демонстрации новейших разработок в области автономных систем, робототехники, ИИ и тренировочных симуляторов, а также пространством стратегического диалога между правительствами, отраслевыми экспертами и технологическими лидерами. Именно здесь обсуждается будущее беспилотных решений в воздухе, на земле, море и в космосе.

На UMEX 2026 NAUDI представит самый большой объединенный стенд Украины на крупнейшей в мире выставке беспилотных технологий. Украинские компании продемонстрируют решения, проверенные реальными боевыми условиями и вызовами войны.

На стенде NAUDI будут представлены, в частности:

Беспилотный наземный роботизированный комплекс (НРК) PROTECTOR от крупнейшего украинского производителя бронетехники;

Автоматизированная система управления и контроля противовоздушной обороны Krechet;

Беспилотники SHARK-M, PD-2, Shmavic, KAZHAN E620 и БпЛА Jupiter, хорошо известные благодаря эффективному применению на фронте;

Востребованные на передовой FPV-дроны-камикадзе и новый дрон-перехватчик GENERAL CHERRY "BULLET".

Участие NAUDI в UMEX 2026 – это стратегический шаг к усилению международного присутствия украинских производителей, развитию экспортного потенциала и расширению партнерств в сфере автономных и беспилотных технологий.

NAUDI приглашает посетить ее стенд: № 03-112, Холл 3.