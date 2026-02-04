Глава ЦПК Шабунин публично поливает людей грязью, а потом в судах говорит, что это только его фантазия, – главред издания "Бабель"

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин беспоказательно публично обвиняет людей, а затем в судах доказывает, что его слова – лишь предположение без фактов. Об этом написала главный редактор издания "Бабель" Екатерина Коберник, отвечая на требование исполнительного директора ЦПК Дарьи Каленюк извиниться перед организацией и Шабуниным.

"Было бы неплохо, чтобы Виталий Шабунин перестал публично поливать людей грязью, называть их преступниками и обвинять в уголовных преступлениях, а затем в судах максимально не публично доказывать, что за его словами не было никаких фактов, они не содержали никаких фактических сведений, утверждений или обвинений", – заявила она.

Главред "Бабеля" выразила уверенность, что было бы хорошо, если бы Шабунин все эти оговорки указывал в своих постах и эфирах перед каждым заявлением, тогда отношение аудитории к его словам существенно изменилось бы. Вместе с тем, она предложила представителям ЦПК самим научиться извиняться.

"Если вы научитесь извиняться в любой последовательности — это уже будет неплохо. Попробуйте, многие люди ждут ваших извинений за публичные обвинения, которые не содержали "никаких фактических сведений", — подытожила Коберник.

Как сообщалось, 2 февраля Верховный Суд признал заявления ЦПК и Шабунина в отношении экс-заместителя председателя НАБУ Гизо Углавы оценочными суждениями. Ранее, более 2 лет назад, ГБР зарегистрировало уголовное производство по фиктивной службе главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в рядах ВСУ, на которой он годами числился, не покидая Киев. За время фиктивной службы только в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил почти 1 млн грн за якобы выполнение боевых задач.