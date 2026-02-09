"АЗК – это не ТРЦ, в этом основная философия Parallel", – владелец сети Александр Дубинин

В 2025 году доля нетопливных доходов сети Parallel составляла 23%, а на 2026 год планируется увеличение до 28%. По словам владельца компании Александра Дубинина, акцент на качественном обслуживании, демократических ценах и высоком уровне сервиса.

Группа Parallel строит сеть, исходя из понимания того, что АЗК – это не развлекательный центр, а инфраструктура, благодаря которой двигается экономика и работает бизнес. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал владелец компании Александр Дубинин.

"Один из ключевых показателей эффективности для нас, с точки зрения водителя, – время. Поэтому мы не превращаем заправки в ТРЦ: убираем все лишнее и оставляем лишь то, что действительно имеет значение и необходимое водителю в пути. Делаем ставку на удобные сервисы онлайн-платежей, максимально эргономичное пространство на АЗК, кассы самообслуживания и другие решения, которые реально нужны водителю", — отметил Александр Дубинин.

Говоря о будущем развитии сети, Александр Дубинин сообщил, что компания имеет под управлением около 500 бензовозов, и в 2026 году собирается приобрести еще 50 транспортных единиц – из них 40 бензовозов и 10 газовозов. По его словам, такой подход позволяет эффективно покрывать новые регионы и снижать риски потерь из-за возможных обстрелов нефтебаз.

"Планируем в 2026-м подписать контракты на поставки топлива вагонами из Польши. Это позволит транспортировать около 6000 тонн горючего в западные регионы. Основные поставки топлива сейчас идут с южного направления, поскольку там самая дешевая логистика. Относительно своей инфраструктуры, терминалов сейчас нет, но предусматриваем строительство нефтебаз после завершения войны, потому что без них сложно работать", — заметил в интервью владелец сети Parallel.

По его словам, компания не импортирует топливо самостоятельно, а работает напрямую с заводами-производителями. Среди поставщиков бензинов — Petrom, Orlen, а газ импортируют из Турции.

Ранее сообщалось, что сеть Parallel во время полномасштабной войны с Россией осуществила пересмотр логистических маршрутов, оперативную адаптацию поставок горючего и изменение традиционных импортных каналов. Как сообщил владелец сети Александр Дубинин, группа усилила парк бензовозов, а также инвестировала в генераторы и автономные системы для работы АЗК в любых условиях.