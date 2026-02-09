"АЗК – це не ТРЦ, у цьому основна філософія Parallel", – власник мережі Олександр Дубінін

У 2025 році частка непаливних доходів мережі Parallel становила 23%, а на 2026-й планується збільшення до 28%. За словами власника компанії Олександра Дубініна, акцент на якісне обслуговування, демократичні ціни і високий рівень сервісу.

Група Parallel будує мережу, виходячи з розуміння того, що АЗК – це не розважальний центр, а інфраструктура, завдяки якій рухається економіка та працює бізнес. Про це в інтерв’ю виданню Forbes Ukraine розповів власник компанії Олександр Дубінін.

"Один із ключових показників ефективності для нас, з точки зору водія, – час. Тому ми не перетворюємо заправки на ТРЦ: прибираємо все зайве й залишаємо лише те, що справді має значення та необхідне водієві в дорозі. Робимо ставку на зручні сервіси онлайн-платежів, максимально ергономічний простір на АЗК, каси самообслуговування та інші рішення, які реально потрібні водієві", — зазначив Олександр Дубінін.

Говорячи про майбутній розвиток мережі, Олександр Дубінін повідомив, що компанія має під управлінням близько 500 бензовозів, і у 2026 році збирається придбати ще 50 транспортних одиниць – з них 40 бензовозів і 10 газовозів. За його словами, такий підхід дозволяє ефективно покривати нові регіони та знижувати ризики втрат через можливі обстріли нафтобаз.

"Плануємо у 2026-му підписати контракти постачання пального вагонами з Польщі. Це дасть змогу транспортувати близько 6000 тонн пального в західні регіони. Основні поставки пального наразі йдуть із південного напрямку, оскільки там найдешевша логістика. Щодо власної інфраструктури, терміналів наразі немає, але передбачаємо будівництво нафтобаз після завершення війни, бо без них важко працювати", — зауважив в інтерв’ю власник мережі Parallel.

За його словами, компанія не імпортує пальне самостійно, а працює безпосередньо з заводами-виробниками. Серед постачальники бензинів — Petrom, Orlen, а газ імпортують з Туреччини.

Раніше повідомлялось, що мережа Parallel під час повномасштабної війни з Росією здійснила перегляд логістичних маршрутів, оперативну адаптацію постачання пального та зміну традиційних каналів імпорту. Як повідомив власник мережі Олександр Дубінін, група посилила парк бензовозів, а також інвестувала в генератори та автономні системи для роботи АЗК у будь-яких умовах.