Сомнительные испытания огнезащитных материалов: журналисты заявили о рисках для критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры в Украине могут быть покрыты огнезащитными материалами с сомнительной сертификацией. Об этом говорится в расследовании "СтопКора", которое касается огнезащитных красок Ammokote, применяемых на стратегических объектах.

Производитель материалов – компания "Ковлар Груп", сотрудничающая с предприятиями энергетики, транспорта и медицинскими учреждениями общегосударственного уровня в сфере пожарной безопасности.

Владельцем компании является бизнесмен Константин Калафат. Он начал свою бизнес-деятельность в Донецке, где создал испытательный центр строительных материалов "Донстройтест". Сам бизнесмен заявляет, что после начала войны в 2014 году эта компания фактически прекратила работу, а ее перерегистрация в так называемой "ДНР" произошла без его согласия.

В то же время журналисты "СтопКора" обращают внимание на противоречия. К правоохранителям Калафат обратился только в 2023 году, хотя в 2021 году он, по данным расследования, дважды посещал оккупированную территорию через пункты пропуска, контролируемые российской стороной. За что попал в базу "Миротворец".

Кроме того, расследователи обнаружили публикацию 2017 года, где Калафат указан как директор "Донстройтеста", несмотря на публичные отрицания участия в деятельности компании после 2014 года.

В этом контексте, по словам журналистов, особое значение приобретает сертификация продукции "Ковлар Груп", которая определяет, действительно ли ее краски защищают объекты от пожаров, взрывов и ракетных ударов россиян.

Среди всех учреждений, проводивших испытания красок Ammokote, внимание "СтопКора" привлекла частная фирма ООО "Тест". В течение нескольких лет она выдавала экспертные заключения по продукции, хотя, по данным расследователей, уже больше года отсутствует по адресу регистрации. Руководитель компании уехала за границу в 2023 году, а лабораторию выселили по решению хозяйственного суда еще в январе 2025 года.

Несмотря на это, "Ковлар Груп" системно заказывала протоколы испытаний у ООО "Тест". На основании этих документов компания получала сертификаты соответствия.

Журналисты указывают, что такая практика может быть риском для независимости испытаний, особенно ввиду отсутствия лабораторной базы.

"Орган сертификации "Центр сертификации материалов и изделий" в ответ на запрос журналистов отметил, что испытательный центр "Тест" имеет аккредитацию, а контроль за деятельностью таких учреждений осуществляет Национальное агентство по аккредитации Украины. "СтопКор" направил запрос в агентство и ожидает ответа.

Расследователи отмечают, что если изложенные факты подтвердятся, речь может идти не о частном конфликте, а о системной проблеме контроля в сфере пожарной безопасности критической инфраструктуры.

"Все эти обстоятельства требуют тщательной проверки со стороны компетентных органов. Ведь речь идет не только о документах, а о надежности средств безопасности для критической инфраструктуры и о том, насколько прозрачны процедуры, по которым такие материалы проходят испытания и получают допуск к использованию. В условиях войны пожарная устойчивость критической инфраструктуры — это вопрос национальной безопасности", – подчеркнули журналисты.