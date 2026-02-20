Сумнівні випробування вогнезахисних матеріалів: журналісти заявили про ризики для критичної інфраструктури

Об’єкти критичної інфраструктури в Україні можуть бути покриті вогнезахисними матеріалами із сумнівною сертифікацією. Про це йдеться в розслідуванні "СтопКору", яке стосується вогнезахисних фарб Ammokote, що застосовуються на стратегічних об’єктах.

Виробник матеріалів – компанія "Ковлар Груп", що співпрацює з підприємствами енергетики, транспорту й медичними установами загальнодержавного рівня у сфері пожежної безпеки.

Власником цієї компанії є бізнесмен Костянтин Калафат. Він розпочинав свою бізнесову діяльність у Донецьку, де створив випробувальний центр будівельних матеріалів "Донстройтест". Сам бізнесмен заявляє, що після початку війни у 2014 році ця компанія фактично припинила роботу, а її перереєстрація в так званій "ДНР" відбулася без його згоди.

Водночас журналісти "СтопКору" звертають увагу на суперечності. До правоохоронців Калафат звернувся лише у 2023 році, хоча у 2021-му він, за даними розслідування, двічі відвідував окуповану територію через пункти пропуску, контрольовані російською стороною. За що потрапив до бази "Миротворець".

Крім того, розслідувачі виявили публікацію 2017 року, де Калафат зазначений як директор "Донстройтесту", попри публічні заперечення участі в діяльності компанії після 2014 року.

У цьому контексті, за словами журналістів, особливого значення набуває сертифікація продукції "Ковлар Груп", яка визначає, чи справді її фарби захищають об’єкти від пожеж, вибухів і ракетних ударів росіян.

Серед усіх установ, що проводили випробування фарб Ammokote, увагу "СтопКору" привернула приватна фірма ТОВ "Тест". Протягом кількох років вона видавала експертні висновки щодо продукції, хоча, за даними розслідувачів, вже понад рік відсутня за адресою реєстрації. Керівниця компанії виїхала за кордон у 2023 році, а лабораторію виселили за рішенням господарського суду ще в січні 2025 року.

Попри це, "Ковлар Груп" системно замовляла протоколи випробувань у ТОВ "Тест". На підставі цих документів компанія отримувала сертифікати відповідності.

Журналісти вказують, що така практика може бути ризиком для незалежності випробувань, особливо з огляду на відсутність лабораторної бази.

"Орган сертифікації "Центр сертифікації матеріалів та виробів" у відповідь на запит журналістів зазначив, що випробувальний центр "Тест" має акредитацію, а контроль за діяльністю таких установ здійснює Національне агентство з акредитації України. "СтопКор" направив запит до агентства та очікує відповіді.

Розслідувачі наголошують: якщо викладені факти підтвердяться, мова може йти не про приватний конфлікт, а про системну проблему контролю у сфері пожежної безпеки критичної інфраструктури.

"Усі ці обставини вимагають ретельної перевірки з боку компетентних органів. Адже йдеться не лише про документи, а про надійність засобів безпеки для критичної інфраструктури та про те, наскільки прозорими є процедури, за якими такі матеріали проходять випробування і отримують допуск до використання. В умовах війни пожежна стійкість критичної інфраструктури — це питання національної безпеки", – підкреслюють журналісти.