Через погане планування МО витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит, - Бутусов

Для ефективного ведення бойових дій державі варто якісно планувати та аналізувати можливості виробників під час оборонних закупівель.

Про це у своєму відео заявив командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він наголосив, що артилерія не менш важливий засіб на полі бою та є незамінною.

"Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав. Гармат нам не вистачає, особливо 155-мм. У нас була ганебна ситуація, коли у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав замовлення на 50 млрд грн, щоб організувати виробництво багатьох видів снарядів", — зазначив Бутусов.

Командир наголосив, що питань до працівників заводу немає, але у них не було ні компетенції, ні технологічних ліній, ні порохів, ні компонентів, ні підривників у необхідній кількості.

"І вони не зробили дива. В результат держава загнала величезні гроші та не отримала ті боєприпаси, які хотіла. І гроші у нас зависли на рік. Ми просто втратили цей час, збираючи копійки на озброєння. Гроші пішли в порожнечу", — сказав він.

Бутусов нагадав, що директора Павлоградського заводу та кількох керівників затримали, щодо них є кримінальні провадження.

Він наголосив, що потрібно вивчати ринок та дивитися, які порохи та підривники доступні. Замовлення варто прораховувати.

Для того, щоб воювати не людьми, а снарядами та дронами — треба якісно планувати, аналізувати можливості виробників, компетенції, чи здатні підприємства це робити, зазначив командир.

"Але пан Умєров (тодішній міністр оборони) цього не зробив. Віддали Мінстратегпром та Міноборони замовлення, понад мільярд доларів на те, що не було вироблено. Ми на рік втратили таку кількість грошей, на яку можна було придбати дрони, снаряди, вибухівку, все що завгодно", — зазначив Бутусов.

Він зауважив, що заяви нового міністра оборони Федорова ґрунтуються на аналізі. Міністр був на фронті та відвідував командирів кращих частин, корпусів, полків та бригад. Тому Бутусов сподівається на системні рішення найближчим часом.

"До аудиту втрат потрібен аудит невдалих управлінських та політичних рішень, які дуже згубно вдарили по нашій обороні та продовжують бити зараз", — підсумував Бутусов.