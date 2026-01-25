Жена Усика блеснула роскошной фигурой в Таиланде (фото)

Мать четверых детей похвасталась своими формами на курорте

Екатерина Усик, жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО), отдыхает в Таиланде. Накануне здесь она устроила мужу праздник в честь его дня рождения.

Что нужно знать

Екатерина отдыхает в Таиланде

Мать четверых детей поделилась очередной фотосессией

Усик накануне устроила мужу вечеринку на острове Пханган

Соответствующие снимки 37-летняя супруга боксера опубликовала на своей странице в Instagram. Екатерина выложила в сеть ярки фотографии со своей фотосессии. На снимках жена боксера позирует в длинном бежевом облегающем платье с высоким разрезом. На одном из фото Екатерина оголила спину.

Екатерина Усик в Таиланде/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Пользователи засыпали Усик комплиментами.

Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Александр и Екатерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, Усик сейчас готовится к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" решил провести поединок против Дерека Чисоры. Еще один вариант для Александра — бой с "Разрушителем".