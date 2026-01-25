Дружина Усика блиснула розкішною фігурою в Таїланді (фото)
Мати чотирьох дітей похвалилася своїми формами на курорті
Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), відпочиває у Таїланді. Напередодні вона влаштувала чоловікові свято на честь його дня народження.
Відповідні знімки 37-річна дружина боксера опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Катерина виклала у мережу яскраві фотографії зі своєї фотосесії. На знімках дружина боксера позує в довгій бежевій сукні з високим розрізом. На одному з фото Катерина оголила спину.
Користувачі засипали Усик компліментами.
Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).
Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" вирішив провести поєдинок проти Дерека Чісори. Ще один варіант для Олександра — бій з "Руйнівником".