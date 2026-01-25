Дружина Усика блиснула розкішною фігурою в Таїланді (фото)

Мати чотирьох дітей похвалилася своїми формами на курорті

Катерина Усик, дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО), відпочиває у Таїланді. Напередодні вона влаштувала чоловікові свято на честь його дня народження.

Що потрібно знати

Катерина відпочиває у Таїланді

Мати чотирьох дітей поділилася черговою фотосесією

Усик напередодні влаштувала чоловікові вечірку на острові Пханган

Відповідні знімки 37-річна дружина боксера опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Катерина виклала у мережу яскраві фотографії зі своєї фотосесії. На знімках дружина боксера позує в довгій бежевій сукні з високим розрізом. На одному з фото Катерина оголила спину.

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик у Таїланді/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Користувачі засипали Усик компліментами.

Зазначимо, Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року. За цей час вони стали батьками чотирьох дітей. Пара виховує дівчинку Єлизавету (2010 рік народження), синів Кирила (2013) і Михайла (2015), а також дочку Марію (2024).

Олександр та Катерина Усики/Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" вирішив провести поєдинок проти Дерека Чісори. Ще один варіант для Олександра — бій з "Руйнівником".