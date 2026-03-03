"Лютый треш": спортивный врач разобрал инцидент с элитной украинской легкоатлеткой (видео)

Момент попал в прямую трансляцию соревнований

Прыгунья в высоту Екатерина Табашник получила серьезную травму на чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении. После этого Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) объявила о сборе средств на хирургическое вмешательство для спортсменки.

Табашник порвала кресты на ЧУ

Бабелюк раскритиковал первую помощь, которую предоставили Екатерине

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк разобрал первые действия медиков, а также ситуацию в целом. Табашник во время разбега получила разрыв передней крестообразной связки левого колена. Бабелюк раскритиковал первую помощь, которую предоставили Екатерине, назвав действия медперсонала "лютым трешем". Также он подверг критике дальнейшие действия врачей и прокомментировал сбор средств на операцию для спортсменки.

То, что делали с ней врачи на арене – это какой-то лютый трэш. Вместо того чтобы забрать спортсменку с матов, зафиксировать ногу в брейс и доставить в ближайшую больницу, бедная женщина с чудаком крутились вокруг Кати, вообще не понимая, что делать. Дальше Екатерина публиковала в соцсетях, что ей установили гипс на всю ногу. Звучит странно, да и на фото это больше выглядит как лангета, но все же… На дворе 2026 год… Какие лангеты или гипсы на кресты? Ну и апогей истории – это открытие сбора на операцию Екатерине от Федерации легкой атлетики. Очень грустно, что Екатерина, спортсменка, которая может выступать на Олимпиаде, должна собирать средства, чтобы собрать на операцию пластики связки. Очень грустная история. С какой стороны не посмотри. Дмитрий Бабелюк

Момент травмы Табашник попал в прямую трансляцию чемпионата Украины.

Смотреть с 2:07:18

Справка: Екатерина Табашник — 31-летняя украинская легкоатлетка. В марте 2023 года на чемпионате Европы в помещении в Стамбуле (Турция) стала бронзовым призером с результатом 1,94 м. Ее личный рекорд — 1,99 м.

Отметим, победу на чемпионате Украины завоевала Ярослава Магучих (1,96 м). Второе место заняла Юлия Левченко (1,96 м), а третье — Ирина Геращенко (1,93м). Ярославе на данный момент принадлежит рекорд сезона — 2,03 м. Она установила его в Украине.