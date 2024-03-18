Навсегда забудьте об этой проблеме: как на телефоне освободить место от электронных писем Gmail

Таким способом, можно быстро искать и удалять ненужные письма.

На быструю работу смартфона могут влиять не только занимающие много места приложения, но и аккаунт Google в котором мало памяти. Решение есть — нужно почистить почтовый ящик.

"Телеграф" разобрался, как это правильно сделать. Для очистки почты Gmail есть много способов и сервисов, но это самый простой. Потребуется компьютер и 10-15 минут свободного времени. После этих действий телефон всегда будет исправно работать и не забивать память.

Идея состоит в том, чтобы отфильтровать в ящике письма по определенному признаку. Например, если нужно быстро очистить почту от ненужных писем, можно отфильтровать самые древние и тяжелые, с вложенными фото, pdf-файлами и т.д. Сделать это можно следующими способами:

Как создать фильтр

Откройте Gmail на компьютере.

В поле поиска вверху щелкните значок

Введите критерии поиска. Чтобы убедиться, что поиск дает результаты, нажмите Поиск.

В нижней части окна поиска нажмите "Создать фильтр".

Выберите действие для фильтра.

Нажмите кнопку "Создать фильтр".

При создании фильтра "для пересылки" он будет использоваться только для новых писем. ​Также, если кто-то отвечает на письмо, для которого вы создали фильтр, к ответу на него будет применен фильтр только в том случае, если он отвечает тем же критериям поиска.

К примеру, вы хотите найти все письма, которые весят более 10 МБ. Для этого нужно в строке поиска в почте набрать команду, которая отфильтровывает письма по размеру: larger:10mb или size:10mb. Вместо цифр "10" можно подставить любые другие.

Можно выбрать любой из дополнительных фильтров (например, только письма с вложениями или только письма за определенный период времени).

Таким образом, можно быстро искать и удалять ненужные письма. Самый очевидный вариант для очищения почты – искать старые письма с тяжелыми вложениями вроде необработанных фото. Но можно искать и по определенному контакту (например, чтобы удалить всю переписку с партнером, с которым вы больше не работаете), или по папкам и т.д.

Все эти фильтры дублируются командами в строке поиска. Например, чтобы быстро найти письма от определенного контакта, следует набрать from:(адрес почты). Чтобы найти письма за определенную дату, нужно набрать after:(дата в формате год/месяц/день) before:(дата в формате год/месяц/день) и т.д.

Но если рядом нет компьютера, то освободить место можно и с помощью телефона. На это уйдет больше времени.

Как удалить одно или несколько писем

Откройте приложение Gmail на телефоне или планшете Android. Слева от каждого сообщения, которое нужно удалить, нажмите изображение профиля отправителя. Нажмите значок вверху

Как быстро удалить несколько писем

Откройте приложение Gmail на телефоне или планшете Android. Слева от письма нажмите на изображение профиля отправителя. Влево поставьте флажок "Выбрать все". Чтобы выбрать больше писем, прокрутите страницу вниз и снова установите флажок "Выбрать все".

Как добавить действие "Переместить в корзину" с помощью пролистывания

Чтобы быстро заархивировать письмо в папке "Входящие", проведя пальцем влево или вправо, добавьте действие "Переместить в корзину" с помощью пролистывания.

Откройте приложение Gmail на телефоне или планшете Android. Слева нажмите значок "Настройки" — "Общие настройки". Выберите "Действия" пролистыванием в электронной почте. Нажмите кнопку "Управление" или "Влево" нажмите Изменить Переместить в корзину.

Как очистить корзину

Откройте приложение Gmail на телефоне или планшете Android. Влево нажмите значок "Корзина". Вверху нажмите "Очистить корзину".

Ранее Телеграф писал, как очистить клавиатуру ноутбука подручными средствами. Оказалось, существует несколько простых советов, которые помогут безопасно и эффективно это сделать.