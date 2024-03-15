Этого многие не знают: можно ли прерывать процесс зарядки телефона

есть различия между старыми и новыми телефонами в процессе зарядки батареи

Пользователи смартфонов считают, что не следует снимать аккумулятор с зарядки до достижения им 100 %. Это связано с тем, что батарея будет в плохом состоянии. Однако это совсем не так.

Многие считают, что важно каждый раз заряжать смартфон на 100 % и до этого момента не вынимать его из зарядного устройства. Такое правило больше действует на старые телефоны. Об этом пишет "Апостроф".

Так, старые смартфоны не следует вынимать из зарядного устройства до того, как батарея достигнет 100 %. Если это делать регулярно, аккумуляторы в таких устройствах могут быстро выйти из строя.

Однако современные смартфоны не боятся перерывов в зарядке. Прерывистая зарядка никак не вредит смартфону: нет необходимости заряжать его до 100 %. Это связано с тем, что в них установлены литий-ионные аккумуляторы, и полная зарядка может наоборот повредить батарею.

Современные смартфоны нужно заряжать примерно на 80 процентов. Это оптимальный уровень заряда и в таком случае батарея не будет перегружаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть опасные способы зарядки, которые навредят батарее в вашем телефоне. Кроме того, несоблюдение этих правил может привести к возгоранию устройства.