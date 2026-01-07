У Львові енергоколапс: транспорт та лікарні без світла, по тривозі підняли Кабмін. У чому причина

Місто зіткнулося з критичною ситуацією

У Львові з ночі 7 січня місто зіткнулося з масштабним енергетичним колапсом, що призвело до серйозних перебоїв у роботі транспорту та соціальної інфраструктури. У тому числі без світла залишилася частина лікарень міста.

Що потрібно знати:

Уряд змінив підхід до визначення критичності інфраструктури

Медичні установи, трамваї та тролейбуси потрапили під графіки відключень світла

Тролейбусні маршрути частково продублювали автобусами

Про це у своєму Telegram-каналі розповів мер Львова Андрій Садовий. За його словами, під відключення потрапив увесь електричний транспорт та низка медустанов.

"Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", — пояснив він.

Садовий додав, що у місті екстрено планують альтернативне посилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Пізніше він повідомив, що вранці щодо об’єктів критичної інфраструктури відновлено подачу електроенергії. До того ж він провів розмову з прем’єр-міністром, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я.

"Є розуміння проблеми й на рівні міста, і на рівні країни. Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим", — зазначив мер.

Прокоментувала ситуацію і прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електрики.

"Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду. Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові. Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків", – каже вона.

Графіки відключень світла у Львові 7 січня

В Обленерго оновили графіки відключень світла у Львові та Львівській області на середу, 7 січня.

Графік відключення світла

Транспортний колапс

Електротранспорт перевели на графік відключень, що фактично паралізував його рух. Це буквально призвело до гострого навантаження на автобуси, таксі та приватні перевезення, а також до різкого зростання їхньої вартості вранці.

У соціальних мережах повідомляють, що крім проблем, що вже існують, ситуацію погіршує негода.

Наразі не курсують тролейбуси: № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

Менше на маршрутах: — № 22 та № 33.

Обмежено рух трамваїв: № 1, 4, 6, 8, 9

Тролейбусні маршрути частково продублювали автобусами, зокрема:

• замість тролейбуса №27 курсують автобуси №52, 84;

• № 23 – автобуси № 21, 11;

• № 24 – автобуси № 46, 37;

• №30 – автобус №30;

• №32 – автобуси №20, 32.

Трамвайні маршрути №1, 6, 9 курсують за частково зміненими схемами.

Замість трамваїв №4 та №8 організовано рух дублюючого автобуса №8Т.

