Во Львове энергоколлапс: транспорт и больницы без света, по тревоге подняли Кабмин. В чем причина

Город столкнулся с критической ситуацией

Во Львове с ночи 7 января город столкнулся с масштабным энергетическим коллапсом, который привел к серьезным перебоям в работе транспорта и социальной инфраструктуры. В том числе, без света осталась часть больниц города.

Что нужно знать:

Правительство изменило подход к определению критичности инфраструктуры

Медицинские учреждения, трамваи и троллейбусы попали под графики отключений света

Троллейбусные маршруты частично продублировали автобусами

Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, под отключения попал весь электрический транспорт и ряд медучреждений.

"Это произошло из-за того, что Правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графику отключений. Это нонсенс! Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт в обычные группы отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", — объяснил он.

Садовой добавил, что в городе экстренно планируют альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах.

Позже он сообщил, что утром по части объектов критической инфраструктуры возобновлена подача электроэнергии. К тому же, он провел разговор с премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения.

"Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым", — отметил мэр.

Прокомментировала ситуацию и премьер-министр Юлия Свириденко. По её словам, правительство прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электричества.

"Это закреплено в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года. Ответственные исполнители, в частности, местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства. Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове. Здоровье и жизнь людей – это не повод для манипуляций и громких заголовков", — говорит она.

Графики отключений света во Львове 7 января

В Облэнерго обновили графики отключений света во Львове и Львовской области на среду, 7 января.

График отключения света

Транспортный коллапс

Электротранспорт перевели на график отключений, что фактически парализовало его движение. Это буквально привело к острой нагрузке на автобусы, такси и частные перевозки, а также к резкому росту их стоимости утром

В социальных сетях сообщают, что помимо уже существующих проблем, ситуацию ухудшает непогода.

В настоящее время не курсируют троллейбусы: № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

Меньше на маршрутах: – № 22 и № 33.

Ограничено движение трамваев: № 1, 4, 6, 8, 9

Троллейбусные маршруты частично продублировали автобусами, в частности:

• вместо троллейбуса №27 курсируют автобусы №52, 84;

• № 23 – автобусы № 21, 11;

• № 24 – автобусы № 46, 37;

• № 30 – автобус № 30;

• № 32 – автобусы № 20, 32.

Трамвайные маршруты №1, 6, 9 курсируют по частично измененным схемам.

Вместо трамваев №4 и №8 организовано движение дублирующего автобуса №8Т.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нардеп Сергей Нагорняк дал советы, как снизить потребление электричества.