Поні – він, вона, чи воно? Відомий український учитель пояснив просте правило

Це одна з найпоширеніших помилок

В українській мові багато хто робить помилку в слові "поні". Не всі знають, як правильно визначити рід цього іменника — він, вона чи воно.

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як правильно говорити це слово. Він розібрав приклад помилки, яку робила зокрема співачка Оля Полякова, говорячи "бричка, у якій бігає маленька поні".

"Сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. І в епіцентрі нашої уваги буде Оля Полякова, яка чи не щодня тішить нас своїми успіхами у вивченні мови. … "Бричка, у якій бігає маленька поні". Ні, не маленька, а маленький поні. І байдуже, якої статі тваринка", — сказав Авраменко.

Він також додав, що якщо іменник іншомовного походження не змінюється за відмінками, то його рід визначається за низкою певних правил.

"Увага, правило таке: якщо іменник іншомовного походження не змінюється за відмінками, то його рід визначають так: людей – за статтю (міс, леді – жіночого роду, денді, мачо – чоловічого). А ось тварини тільки чоловічого роду. Яскравий какаду, швидкий кенгуру, смішний шимпанзе, маленький поні. А ось неістоти – середнього роду. Жовте таксі, цікаве хобі, українське бароко", — підкреслив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в українській мові правильно звертатися до того з проханням, не використовуючи слова "давай" або "пішли".