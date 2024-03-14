Пони - он, она, или оно? Известный украинский учитель объяснил простое правило

Это одна из распространенных ошибок

В украинском языке многие делают ошибку в слове "пони". Далеко не все знают, как правильно определить род этого существительного — он, она или оно.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно говорить это слово. Он разобрал пример ошибки, которую делала в частности, певица Оля Полякова, говоря "бричка, у якій бігає маленька поні".

"Сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. И в эпицентре нашего внимания будет Оля Полякова, которая едва ли не ежедневно радует нас своими успехами в изучении языка. … "Бричка, у якій бігає маленька поні". Нет, не "маленька", а "маленький поні". И нет разницы, какого пола животное", — сказал Авраменко.

Он также добавил, что если существительное иноязычного происхождения не меняется по падежам, то его род определяется по ряду определенных правил.

"Внимание, правило таково: если существительное иноязычного происхождения не меняется по падежам, то его род определяют так: людей – по полу ("міс", "леді" – женского рода; "денді, мачо" – мужского). А вот животные только мужского рода. "Яскравий какаду", "швидкий кенгуру", "смішний шимпанзе", "маленький поні". А вот неодушевленные – среднего рода. "Жовте таксі", "цікаве хобі", "українське бароко", — объяснил учитель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в украинском языке правильно обращаться к тому-либо с просьбой, не используя слова "давай" или "пошли".