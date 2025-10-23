Рус

FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року Новина оновлена 23 жовтня 2025, 15:05

Група компаній залишається найбільшим платником податків галузі

Група компаній FAVBET, один з лідерів українського iGaming-ринку, повідомила про сплату 6,4 млрд грн податків та зборів до державного бюджету за перші дев’ять місяців 2025 року. Цей показник перевищує на майже 25% вище суми відрахувань за аналогічний період 2024 року.

"FAVBET — український бізнес, який добре розуміє цінність податкової дисципліни у сучасних умовах. Попри виклики ринку, група компаній продовжує збільшувати свій внесок в економічну стійкість та обороноздатність держави, створює робочі місця та підтримує сотні ініціатив в гуманітарній сфері", — заявили у групі компаній.

За оцінками галузевих асоціацій, у 2025 році індустрія азартних ігор демонструє сповільнення та стикається зі зростанням нелегального сегменту, що прямо шкодить бюджетним надходженням. У цих умовах FAVBET нарощує свій офіційний внесок та залишається одним з найбільших платників податків гральної галузі України.

Окремим напрямом діяльності групи компаній FAVBET є системна благодійна та волонтерська підтримка.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сума допомоги українській армії та Силам оборони перевищила 730 млн грн як через донати на проєкти UNITED24, так і пряме постачання автівок, дронів та іншого високотехнологічного обладнання в підрозділи Сил оборони.

Ще понад 300 млн грн спрямовано на реабілітацію військових і реінтеграцію ветеранів, а також на проєкти в галузях медицини, технологій, освіти, культури та спорту.

Станом на жовтень 2025 року, групою компаній реалізовано понад 100 благодійних ініціатив.

Серед власних проєктів групи FAVBET — підтримка українських громадян за кордоном, програми ІТ-освіти для дітей з числа ВПО, а також загальнонаціональні тренінги з домедичної допомоги для спортивної спільноти, в рамках якої пройдуть навчання до 1800 тренерів, спортсменів та спортивних діячів.

Разом із тим група компаній продовжує курс на розвиток індустрії та підтримку загальнонаціональних проєктів у сфері відповідальної гри.

Починаючи з 2023 року, FAVBET є головним меценатом комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

У межах проєкту в Україні було вперше затверджено держстандарт соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю", що передбачає повністю безкоштовну та анонімну допомогу — від діагностики до відновлення та подальшої підтримки.

Викладені у стандарті принципи вже успішно застосовуються у спеціалізованому київському центрі "Простір життя", відкритому за участі FAVBET та партнерів.

У 2025 році FAVBET також стала партнером ГC "Центр відповідальної гри" у великому проєкті з обміну досвідом між Україною та ЄС. Ініціатива об’єднує представників українських держустанов, громадського сектору й бізнесу для вивчення кращих європейських підходів до відповідальної гри та ефективного регулювання.

Теги:
#Податки #FavBet