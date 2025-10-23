Укр

FAVBET заплатила 6,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
FAVBET заплатила 6,4 млрд грн налогов за девять месяцев 2025 года Новость обновлена 23 октября 2025, 15:05

Группа компаний остается крупнейшим налогоплательщиком отрасли

Одна из лидирующих компаний украинского iGaming-рынка, группа компаний FAVBET, сообщила о перечислении 6,4 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за первые девять месяцев 2025 года. Этот показатель почти на 25 % превышает сумму за аналогичный период 2024 года.

"FAVBET — украинский бизнес, который хорошо понимает ценность налоговой дисциплины в современных условиях. Несмотря на рыночные вызовы, группа компаний продолжает увеличивать свой вклад в экономическую устойчивость и обороноспособность государства, создаёт рабочие места и поддерживает сотни гуманитарных инициатив", — отметили в группе компаний.

По оценкам отраслевых ассоциаций, в 2025 году игорная индустрия демонстрирует замедление и сталкивается с ростом нелегального сегмента, что напрямую снижает бюджетные поступления. В этих условиях FAVBET наращивает свой официальный вклад и остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков игорной отрасли Украины.

Отдельным направлением деятельности группы является системная благотворительная и волонтёрская поддержка.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину сумма помощи украинской армии и Силам обороны превысила 730 млн грн — как через донаты на проекты UNITED24, так и посредством прямых поставок автомобилей, дронов и другого высокотехнологичного оборудования для подразделений обороны.

Ещё более 300 млн грн направлено на реабилитацию военных и реинтеграцию ветеранов, а также на проекты в сферах медицины, технологий, образования, культуры и спорта.

По состоянию на октябрь 2025 года группа реализовала свыше 100 благотворительных инициатив.

Среди собственных проектов FAVBET — поддержка украинских граждан за рубежом, программы IT-образования для детей-переселенцев, а также национальные тренинги по доврачебной помощи для спортивного сообщества, в рамках которых обучение пройдут до 1800 тренеров, спортсменов и деятелей спорта.

В дополнение к этому группа компаний продолжает курс на развитие индустрии и поддержку национальных проектов в сфере ответственной игры.

С 2023 года FAVBET является главным меценатом комплексного проекта по внедрению социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.

В рамках проекта в Украине впервые утверждён государственный стандарт социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", предусматривающий полностью бесплатную и анонимную помощь — от диагностики до восстановления и дальнейшей поддержки.

Заложенные в стандарте принципы уже успешно реализуются в специализированном киевском центре "Простір життя", открытом при участии FAVBET и партнёров.

В 2025 году FAVBET также стала партнёром ОО "Центр ответственной игры" в крупном проекте по обмену опытом между Украиной и ЕС. Инициатива объединяет представителей государственных учреждений, гражданского сектора и бизнеса для изучения лучших европейских практик ответственной игры и эффективного регулирования.

Теги:
#Налоги #FavBet