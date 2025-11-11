Сила в знаннях 2.0: Favbet Foundation продовжує системні програми підтримки для дітей з особливими потребами

Благодійний фонд Favbet Foundation надає підтримку там, де це найбільше потрібно. Продовжуючи системну допомогу, команда фонду перезапустила проєкт "Сила в знаннях", в межах якого до Житомирської, Вінницької, Чернігівської, Київської та Кіровоградської областей було відправлено 2000 бокси з необхідними канцтоварами.

Допомогу отримали заклади, де навчаються та виховуються діти з непростими життєвими історіями: Денишівська спеціальна школа, Ніжинський дитбудинок-інтернат, центр "Наш дім" у Кропивницькому, а також Староприлуцька й Бобринецька спеціальні школи.

У цих установах живуть діти, позбавлені батьківського піклування, а також вихованці з особливими освітніми потребами. Частина закладів опікується дітьми з порушеннями слуху та мовлення, фізичного чи інтелектуального розвитку, а також з психічними розладами. Такі діти потребують постійного догляду, медичної підтримки, побутового забезпечення, освітніх і реабілітаційних послуг.

"Освіта формує основу для майбутнього людини. Для вихованців спецзакладів важливо мати можливість навчатись у середовищі, де є все необхідне. Це дозволяє зосередитися на знаннях і поступово відкривати власний потенціал", – кажуть у Favbet Foundation.

Програма "Сила в знаннях" є частиною великого проєкту фонду "Клубу супергероїв", до якого входять ініціативи "Сильніші разом", де дітям допомагають займатися спортом, та освітні курси з програмування "IT Kids" для підлітків з родин військових та переселенців. Цього року 2000 дітей отримали бокси з необхідними канцтоварами. Раніше Favbet Foundation передав 5500 боксів канцелярії дітям ВПО та військовослужбовців.

Благодійний фонд Favbet Foundation, створений у 2020 році для підтримки ініціатив у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Після початку повномасштабного вторгнення фонд також здійснює підтримку військових та цивільних українців, що потребують оперативної допомоги на території країни та за кордоном.