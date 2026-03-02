Від цього нюансу залежить все: коли садити перець на розсаду і який ґрунт під нього обрати
У березні можна приступати до вирощування перцю на розсаду
Весна прийшла, а отже, саме час планувати майбутній посівний сезон і підготовку до вирощування розсади солодкого перцю. Щоб насіння швидко проросло і дало хороші живучі паростки, потрібно правильно підібрати грунт і подбати про догляд.
"Телеграф" розповідає, коли можна починати сіяти перець на розсаду і як правильно його доглядати.
Перший місяць весни — саме час зайнятися посівом насіння солодкого перцю на розсаду. Щоб він швидко і добре давав сходи, як ґрунт треба взяти торф’яний субстрат. Про це розповіла досвідчена городниця Олеся Василівна у своєму тік-ток відео.
За її словами, цей субстрат дуже легкий і пухкий, тому насіння швидко прокльовуватиметься, а коренева система добре розвиватиметься. Також вона радить додавати в грунт спеціальне добриво, а саме насіння можна замочити в спеціальних розчинах.
Сіяти насіння потрібно на невелику глибину – приблизно 0,5 сантиметри і зверху присипати тонким шаром субстрату. Для розсади солодкого перцю дуже важливо створити правильні температурні умови — +22-25 °C.
Після посіву насіння контейнер з майбутньою розсадою потрібно накрити плівкою і чекати сходи. Коли з’являться перші паростки, треба проробити невеликі отвори в цій плівці або трішки відсунути її, щоб надходив кисень. А за кілька днів цю плівку можна повністю прибирати. При цьому варто пам’ятати, що розсада перцю потребує додаткового освітлення — мінімум 14 годин на добу.
