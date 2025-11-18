Корпорація "Здоров’я" та БК "Харківські Соколи" підтримують соціальні ініціативи

Попри старт ігрового сезону, харківські баскетболісти беруть участь у благодійних заходах для сімей захисників, а також проводять майстеркласи для підростаючого покоління. Таку важливу діяльність повністю підтримує і розділяє їхній давній партнер — Корпорація "Здоров’я".

Нещодавно "Харківські Соколи" провели відкрите тренування для гуманітарного проєкту "Ротарі — Дітям Героїв". Цей проєкт створений для дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні через російське вторгнення. У ці складні часи спорт особливо об’єднує та підтримує, дарує розраду малим і дорослим глядачам.

Це був по-справжньому чудовий вечір для дітей і їхніх рідних: вони подивилися тренування команди, побачили яскравий перфоманс із данками, а під завершення івенту кожен з дітлахів зміг покидати м’яча у кошик і отримати презенти від баскетбольного клубу.

Такі зустрічі надихають не лише гостей, а й самих спортсменів.

— Ми раді, що можемо підтримати родини наших мужніх захисників. Спорт має виняткову здатність зцілювати душі. Чекаємо нових зустрічей із нашими маленькими друзями, — зазначили гравці після заходу.

Також "Харківські Соколи" продовжують працювати з юними баскетболістами. Клуб регулярно проводить майстер-класи, орієнтовані на популяризацію баскетболу та залучення молодших поколінь до занять спортом у Харкові. Попри всі виклики сьогодення, вони залишаються поруч із дітьми — тими, хто мріє про гру, розвиток і майбутнє у баскетболі.

Таке тренування провели для хлопчиків 2013 року народження, які займаються баскетболом у Харкові. Вони мали змогу відпрацювати технічні елементи гри, поспілкуватися з гравцями основного складу та головним тренером команди. Для багатьох із них це був перший досвід спільного тренування зі спортсменами рівня Суперліги. Це було доволі насичене тренування, сповнене емоцій, спілкування та любові до гри.

— Для більшості хлопчиків це мрія — опинитися на одному майданчику з гравцями Суперліги. І ми раді допомогти їм у її здійсненні, — додав головний тренер "Харківських Соколів" Валерій Плеханов.

Соціальний напрям роботи клубу також поділяють у корпорації "Здоров’я". Фармацевтична корпорація відома у Харкові своїми проєктами, які спрямовані на підтримку багатодітних родин, вразливих верств населення, дітей, спортсменів. З початком війни додалася також всебічна допомога військовим.

— Нині задача кожного — бізнесу і людей — допомагати тим, кому складніше. А також продовжувати робити свою справу якнайкраще. Ми дякуємо захисникам за можливість працювати у рідному місті й робимо все можливе для наближення перемоги, — наголосив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я".