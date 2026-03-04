Могли уразити носій "Калібрів" та ще кілька кораблів: що відомо про результати атаки на Новоросійськ

Генштаб підтвердив ураження бази в Новоросійську

В російському Новоросійську 2 березня могли пошкодити п'ять кораблів, серед яких два — носії ракет "Калібр". Повідомляється, що є загиблі та поранені серед російських військових.

Про втрати повідомляє російське джерело, яке позиціонує себе як телеграм-канал співробітника спецслужб РФ "Досьє шпигуна". Згідно з його даними, були використані щонайменше 200 безпілотників. Серед пошкоджених кораблів відомо про морський тральщик "Валентин Пикуль", кораблі проєкту 1124 "Ейск" та "Касимов". Заявляється також про трьох загиблих та 16 поранених солдатів ворога.

Малий протичовновий корабель Чорноморського флоту Росії "Ейск"/Фото: А.Бричевский

Зазначимо, раніше цей телеграм-канал повідомляв про ураження ракетних комплексів "Іскандер" в Краснодарському краї, вертольотів Мі-8 і Ка-52 на російському аеродромі "Пугачовка", атаку БПЛА на порт Туапсе в листопаді зі списком кораблів, ще раніше про загиблих російських військових та удари по складах дронів.

Також телеграм-канал "Кримський вітер" ідентифікував один з кораблів, що загорівся як фрегат "Адмирал Григорович". Фрегат є носієм крилатих ракет "Калібр" (установка УКСК на 8 ракет), що робить його пріоритетною ціллю. Також оснащений зенітним комплексом "Штиль-1", артилерійською установкою А-190 та торпедними апаратами, може також нести палубні гелікоптери та безпілотники "Орлан".

Супутникові знімки в порту Новоросійська/Джерело: Supernova+

Дим від корабля в порту Новоросійська/Джерело: Supernova+

Що відомо про атаку на Новоросійськ

Новоросійськ на карті

2 березня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Шесхарис" та військово-морської бази в Новоросійську. Відомо про пошкодження нафтового терміналу та РЛС від комплексу С-400. У зведенні за добу 2 лютого на ранок 3 березня повідомлено про втрату РФ одного корабля, проте без уточнення деталей.

