Цимбалюк попрощався з фавориткою: хто покинув "Холостяк" за крок до фіналу

У фінал шоу пройшла Надін та Анастасія

Сьогодні, 26 грудня, на телеканалі "СТБ" вийшла 11 серія романтичного шоу "Холостяк-14", де головним героєм став Тарас Цимбалюк. Після трьох побачень актор попрощався із фавориткою Іриною Пономаренко.

Попри взаємну симпатію, Тарас вирішив попрощатися з Ірочкою, наголосивши, що між ними якийсь "дитячий вайб". Таке рішення стало непростим для холостяка, але під час побачення з Ірою він зауважив, що їм складно будувати комунікацію. У них вперше розмова зовсім не клеїлася, і теми доводилося "висмоктувати" просто з повітря.

Цимбалюк попрощався з Ірочкою, Фото: ponomarenko.hlf

Після трьох побачень Тарас вручив троянду Надін та Анастасії, а Ірочку провів до лімузина.

Іра Пономаренко покинула "Холостяк 14", Фото: ponomarenko.hlf

Зазначимо, що Ірина Пономаренко прийшла на "Холостяк" з метою знайти кохання та побудувати міцну родину, засновану на традиційних цінностях. Її поява на першій вечірці проєкту викликала бурхливу реакцію у мережі. Іра прийшла у незвичайному образі та стала зіркою мемів.

Дівчина швидко стала однією із найпопулярніших учасниць сезону. У неї була чи не найбільша підтримка глядачів серед усіх учасниць "Холостяка 14". Користувачі соцмереж активно створюють меми з Ірою, називають її найщирішою учасницею проєкту та відзначають її нестандартне почуття гумору.

Ірина Пономаренко була улюбленицею українців, Фото: ponomarenko.hlf

Через участь у шоу популярність Іри різко зросла. З нею почали співпрацювати різні українські бренди, а кількість підписників у Instagram перевищила 100 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про рідну сестру Тараса Цимбалюка. Вона не мешкає в Україні, але знімалася в одному з епізодів "Холостяка".