Цымбалюк простился с фавориткой: кто покинул "Холостяк" в шаге от финала

В финал шоу прошла Надин и Анастасия

Сегодня, 26 декабря, на телеканале "СТБ" вышла 11-я серия романтического шоу "Холостяк-14", где главным героем стал Тарас Цымбалюк. После трех свиданий актер попрощался с фавориткой Ириной Пономаренко.

Несмотря на взаимную симпатию, Тарас решил попрощаться с Ирочкой, отметив, что между ними какой-то "детский вайб". Такое решение стало непростым для холостяка, но во время свидания с Ирой он заметил, что им сложно строить коммуникацию. У них впервые разговор совершенно не клеился, и темы приходилось "высасывать" просто из воздуха.

Цымбалюк попрощался с Ирочкой,Фото: ponomarenko.hlf

После трех свиданий Тарас вручил розу Надин и Анастасии, а Ирочку провел к лимузину.

Ира Пономаренко покинула "Холостяк 14", Фото: ponomarenko.hlf

Отметим, что Ирина Пономаренко пришла на "Холостяк" с целью найти любовь и построить крепкую семью, основанную на традиционных ценностях. Ее появление на первой вечеринке проекта вызвало бурную реакцию в сети. Ира пришла в необычном образе и стала звездой мемов.

Девушка быстро стала одной из самых популярных участниц сезона. У нее біла едва ли не самая большая поддержка зрителей среди всех участниц "Холостяка 14". Пользователи соцсетей активно создают мемы с Ирой, называют ее самой искренней участницей проекта и отмечают ее нестандартное чувство юмора.

Ирина Пономаренко была любимицей украинцев, Фото: ponomarenko.hlf

Из-за участия в шоу популярность Иры резко выросла. С ней начали сотрудничать различные украинские бренды, а число подписчиков в Instagram превысило 100 тысяч человек.

