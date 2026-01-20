Гороскоп на 21 січня: Терезам доведеться поступитися, а Рибам — довіритися інтуїції

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 21 січня

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 21 січня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати ції середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку 21 січня багато питань вирішать через розмови. У роботі важливі обговорення та домовленості. Гроші можуть манити Овнів, але не можна поспішати з висновками.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак завтра може отримати цікаві пропозиції, особливо у справах. Не всі з них однаково надійні, тому потрібна обережність. В особистій сфері можливі розмови про майбутнє та спільні плани.

Близнюки (21.05-21.06)

Ця середа для Близнюків буде сповнене спілкування. Багато залежатиме від слів та домовленостей. У особистих стосунках можливі відверті розмови, але важливо не сказати зайвого.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для цього знака день пройде спокійно та рівномірно. У роботі варто враховувати настрій колег та інших людей. У стосунках допоможе тиха та чесна розмова, без зайвого тиску.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей знак завтра опиниться в центрі уваги. У роботі важливо стежити за реакціями та словами. Левам краще зберігати спокій і не перетворювати діалог на суперництво.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Представники цього знака будуть зайняті справами, де важливою є акуратність. День підходить для планів, але не ризику. В особистому житті можливі дрібні суперечки через критику.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У Терезів день буде пов’язаний з переговорами. Вміння слухати виявиться важливішим за наполегливість. У особистих стосунках можлива спокійна розмова та пошук компромісу, важливо навчитися поступатися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони цього дня вважатимуть за краще спостерігати, а не діяти різко. У роботі краще почекати та не розкривати плани. Спокій стане головною перевагою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей знак може отримати привабливі пропозиції. Але перед ухваленням рішення варто все перевірити. День вимагає помірності та тверезої оцінки своїх можливостей.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У особистих стосунках у Козерогів може відчуватися холодність. Корисно зробити паузу і не давити. Серйозна розмова протягом дня допоможе все прояснити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Для цього знака 21 січня принесе нестандартні ситуації. У роботі буде потрібна гнучкість. Водоліям варто більше уваги присвятити творчості, також корисно змінити обстановку.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Представники цього знаку завтра зіштовхнуться із невизначеністю. Краще довіритися інтуїції та не поспішати. В особистих тосунках важливо шукати підтримку та розуміння.