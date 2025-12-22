Рус

Любовний гороскоп на 2026 рік: на кого зі знаків Зодіаку чекає нове кохання, а на кого весілля

Галина Струс
Кому зі знаків Зодіаку пощастить у коханні у 2026 році Новина оновлена 22 грудня 2025, 14:37
Для деяких 2026 стане особливим

Для деяких 2026 стане особливим

Зовсім скоро українці відзначатимуть Новий 2026 рік. Для деяких він буде особливо успішним та щасливим, особливо на любовному фронті. Як виявилося, у списку щасливчиків, яким пощастить у коханні три знаки Зодіаку — це Овни, Раки та Леви.

"Телеграф" розповідає, що чекає на ці знаки Зодіаку в новому 2026 році і до чого їм потрібно приготуватися.

У новому 2026 році Овни, Раки та Леви можуть розраховувати на любовні успіхи, романтику, а деякі навіть на весілля. Про це пише Cafe Astrology.

Овен

Для Овнів 2026 подарує яскравий новий роман з пригодами, романтикою і навіть адреналіном. Вам вдасться відмовитися від повного контролю над своїми відносинами та знайти гармонію з коханою людиною. Стосунки розвиватимуться стрімко, і до кінця року можуть навіть закінчитися пропозицією чи весіллям.

новий рік, закохані, любовний гороскоп

Рак

У 2026 році у Раків розпочнеться "біла смуга" на любовному фронті. Ви нарешті знайдете емоційну стабільність у своїх відносинах, а можливо і заведете нові. На вас чекають доленосні зустрічі, які можуть перерости у міцні та тривалі стосунки. Якщо зараз ви закохані, то є шанси, що ваш союз з рідною душею зміцніє. А якщо самотні, то в новому році зможете зустріти своє справжнє кохання.

Лев

Новий 2026 рік приготував Левам багато романтики та ніжності, якої ви так прагнули останнім часом. Деяким, ймовірно, доведеться розірвати старі стосунки, в яких ви не відчуваєте потрібну підтримку. Однак це призведе до нового кохання, для якого звільниться місце у вашому серці. Не бійтеся відпускати, щоб не встратити шанс на ті стосунки, які ви заслуговуєте.

