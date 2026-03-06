Головна помилка городників, яка знижує якість врожаю ще до посіву

Що не можна робити в саду у березні

У березні багато садівників починають роботи надто рано. Хоч повітря тепле, ґрунт ще холодний, і це може зашкодити майбутньому врожаю.

Багато хто вважає, що в березні можна сіяти будь-що, але температура ґрунту підходить далеко не всім рослинам. Про це написали в "Szeretlekmagyarorszag".

Там пояснили, якщо посіяти у холодний ґрунт (при температурі в землі +5…+6 градусів) теплолюбні культури, як-от квасолю, кукурудзу чи огірки, вони проростають довго і нерівномірно. Через це часто люди отримують слабший і поганий врожай.

У березні краще віддавати перевагу холодостійким рослинам. Наприклад, салат, шпинат, редис, цибуля на перо або горох добре проростають при низькій температурі ґрунту. Вони швидко сходять і не бояться повернення заморозків.

Що ще можна садити у ґрунт у березні

У березні у відкритий ґрунт також висаджують такі холодостійкі культури: моркву, кріп, петрушку, боби, цибулю-севок та часник. Можна ще садити ранню картоплю та розсаду томатів, баклажанів, перців і ранньої капусти (під плівкові укриття або в теплиці).

