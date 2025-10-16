В Україні знову аварійні відключення. Зібрали всі графіки та останні новини щодо ситуації в регіонах

Росія масовано атакує українську енергосистему та критичну інфраструктуру. Графіки аварійних відключень уже вводились в усіх областях України. Перевірте, чи є відключення у вашій області

Ситуація в енергосистемі України 16 жовтня все ще нестабільна. "Телеграф" зібрав основне, що треба знати про поточну ситуацію та бути готовими до тривалих відключень електроенергії.

Важливо знати: Влучання в енергетичну інфраструктуру. Усе про наслідки комбінованого удару РФ по Україні

Де є відключення світла 16 жовтня?

Станом на ранок 16 жовтня Укренерго звітує про складну ситуацію в енергосистемі. У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей запроваджені аварійні відключення. В Києві — введені екстрені відключення світла, тож графіки не діють.

Напередодні довелось застосовувати графіки аварійних відключень по всіх областях окрім Донеччини та частини Чернігівщини через нестабільний стан системи після російських ударів по енергосистемі. В Чернігівській області вже діють погодинні відключення — три черги.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України – ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг. Попередження Укренерго

Уночі ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів дронами. Унаслідок ударів частина споживачів у деяких областях залишилася без електропостачання. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Яка ситуація з електроенергією сьогодні

Споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим і перебуває на рівні попереднього дня. Така ситуація зумовлена хмарною та прохолодною погодою, яка зберігається у більшості регіонів країни. В регіонах, де графіки не застосовуються, українців закликають до ощадливих витрат електроенергії. Рекомендується не вмикати одночасно кілька потужних приладів та уважно стежити за оновленнями на офіційних сайтах і сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Найбільш затратні електроприлади

Чому немає світла: як дізнатися по областях

Протягом доби час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Щоб бути в курсі, перевіряйте актуальні графіки на сайті або офіційних сторінках вашого обленерго. Зазначимо, що графіки на окупованих територіях не діють, також від графіків не залежить відключення світла на Луганщині та в інших зонах бойових дій.

Ситуація зі світлом в Києві та Київській області

Київ має окремий графік відключень від області. Важливо слідкувати за оновленнями. Станом на 16 жовтня в столиці та область — екстрені відключення світла. Графік відключень електроенергії у Києві та області можна побачити на сайті ДТЕК. Також вони доступні у чат-боті у Viber та Telegram.

Вінницька область

Графік відключень електроенергії у Вінниці на сайті АТ "Вінницяобленерго" можна подивитись окремо і за адресою за посиланням: графік відключень Вінниця.

Волинська область

Графік відключень електроенергії у Луцьку та Волинській області визначають у ПрАТ "Волиньобленерго". Актуальну інформацію про те, чи діють наразі погодинні відключення на Волині, дивіться за посиланням.

Дніпропетровська область

Про відключення світла та графіки подачі електроенергії у Дніпрі та Дніпропетровській області можна дізнатись на регіональному сайті ДТЕК. Нові графіки також можна дізнатись у чат-боті у Viber та Telegram.

Донецька область

Про відключення світла в Донецькій області та чинні графіки відключення інформація з'являється на регіональному сайті ДТЕК.

Житомирська область

Дізнатися, як діятимуть графіки відключень у Житомирі та Житомирщині, можна на сайті АТ "Житомиробленерго".

Закарпатська область

Актуальні графіки відключень і черги споживачів публікує ПАТ "Закарпаттяобленерго" на своєму сайті.

Запорізька область

Офіційна інформація про графіки відключень у Запорізькій області доступна на сайті ПАТ "Запоріжжяобленерго". На 16 жовтня звітують — графіки аварійних відключень не стосуються побутових споживачів.

Івано-Франківська область

Графіки відключень електроенергії в Івано-Франківській області публікує АТ "Прикарпаттяобленерго" на спеціальному сайті.

Кіровоградська область

Інформацію про відключення електроенергії в регіоні можна переглянути у спеціальному розділі на сайті ПрАТ "Кіровоградобленерго".

Львівська область

Графік відключень електроенергії у Львові та Львівській області визначає ПрАТ "Львівобленерго". Дізнатися свою групу (чергу) відключень можна на сайті компанії у спеціальному розділі.

Миколаївська область

Актуальний графік відключень електроенергії в регіоні у разі його введення можна знайти на сторінці АТ "Миколаївобленерго".

Одеська область

Графік відключень електроенергії в Одесі та області оприлюднює ДТЕК "Одеські електромережі". Перевірити відключення за своєю адресою можна на сайті компанії або через чат-боти у Viber і Telegram.

Полтавська область

Графік погодинних вимкнень електроенергії в Полтаві та Полтавській області за посиланням, детальну інформацію знайти можна на сайті АТ "Полтаваобленерго".

Рівненська область

Із графіком погодинних відключень в Рівному та області і номером своєї черги можна ознайомитися у розділі на сайті ПрАТ "Рівнеобленерго".

Сумська область

Інформацію про актуальні графіки відключень і приналежність вашого будинку до черги можна перевірити на сайті АТ "Сумиобленерго".

Тернопільська область

Графіки відключень і черги споживачів на Тернопільщині оприлюднені на сайті ВАТ "Тернопільобленерго". Пошук за адресою за посиланням, а також у чат-бот Viber та Telegram.

Харківська область

Перевірити графік відключень електроенергії в Харкові та області можна на сайті АТ "Харківобленерго", увівши адресу за посиланням.

Херсонська область

Інформація про графік відключень у Херсоні та області доступна на сайті АТ "Херсонобленерго".

Хмельницька область

Переглянути графік відключень електроенергії на Хмельниччині можна на офіційному сайті АТ "Хмельницькобленерго" — за адресою або у загальному списку за РЕМ.

Черкаська область

Всі черги відключень та графіки відсутності електроенергії в Черкаській області публікуються у спеціальному розділі на сайті ПАТ "Черкасиобленерго".

Чернівецька область

Актуальну інформацію про відключення електроенергії та свою чергу (групу) можна знайти на сайті постачальника АТ "Чернівціобленерго".

Чернігівська область

Детальніше про відключення електроенергії на Чернігівщині можна дізнатися у розділі на сайті АТ "Чернігівобленерго" або через чат-боти у Viber і Telegram @ChernigivOEbot.

Як безпечно почати використовувати електроприлади після відновлення електропостачання

Після аварійних відключень, спричинених російськими обстрілами, головне — діяти обережно, наголошують у Міненерго. Різкі коливання напруги можуть зіпсувати техніку, тож важливо дотримуватись кількох простих правил.

Передусім вимкніть усі потужні прилади — обігрівач, бойлер, плиту, духовку. Підключайте їх лише після стабілізації напруги.

— обігрівач, бойлер, плиту, духовку. Підключайте їх лише після стабілізації напруги. Дочекайтеся 10–15 хвилин після появи світла — не вмикайте техніку одразу.

після появи світла — не вмикайте техніку одразу. Уникайте одночасного ввімкнення всіх приладів. Використовуйте їх почергово, щоб не перевантажити мережу.

Як безпечно користуватися електроприладами після відключення / Інфографіка "Телеграфу"