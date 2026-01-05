Зеленський не піде на вибори? Політолог розповів, що обговорювали на Банковій

Виборчий процес під час активних бойових дій не має сенсу

У 2026 році в Україні, за умови завершення активної фази бойових дій та скасування воєнного стану можуть пройти вибори. Не виключено, що чинний президент Володимир Зеленський ухвалить рішення не балотуватися на другий термін, зважаючи на свої надто високі шанси перемогти.

Що треба знати:

Якщо вибори президента буде проведено без скасування воєнного стану, вони будуть неконкурентними

Рейтинг довіри до Зеленського високий, але це не означає, що за нього проголосують

Зеленський може відмовитися від участі у виборах на користь іміджу "совісті нації"

Чому вибори мають проходити лише після скасування воєнного стану

Вибори Україні потрібні. Давайте об’єктивно. Але, звісно, в умовах, коли безпекова ситуація дозволила б це зробити. Тому я думаю, що 2026 рік буде роком, як мінімум, одних виборів. А, можливо, і не одних. Місцеві вибори навряд чи встигнемо, але парламентські, в принципі, можливі, — зазначив він

Рейтерович наголосив, що дуже негативно сприймає ідею з президентськими виборами під час правового режиму воєнного стану. Головна причина у тому, що ці вибори будуть неконкурентні.

По-друге, вони будуть суперечити діючому законодавству. По-третє, будуть сумніви в їхній легітимності. А Україні це не надто сильно потрібно, тому що наші і друзі і вороги, в майбутньому можуть цим скористатися і сказати, що це була не сильно легітимна історія і давайте все наново робити, — пояснив політолог

Чи є у Зеленського шанси перемогти на виборах президента

Хоча рейтинг довіри до Зеленського залишається досить високим, це не показник. Адже рейтинг довіри не має нічого спільного з рейтингом на виборах.

Тому що довіряти [Зеленському] можна, враховуючи, що це Верховний головнокомандувач, глава держави і людина, яка спілкується з Трампом і не тільки. Дивлячись на опитування, які є на сьогоднішній день (відкриті і закриті), єдиний шанс у Зеленського точно перемогти, це вибори під час правового режиму воєнного стану. В іншому випадку шансів у нього буде дуже мало, — вважає Рейтерович

Свою думку він пояснив тим, що в нормальній виборчій кампанії Зеленському почнуть ставити питання. Їх накопичилося чимало.

А у суспільства питань накопичилося дуже багато, починаючи від початку війни, готовності чи неготовності, відповідальності чи невідповідальності і закінчуючи "любими друзями", внутрішніми скандалами і багатьма іншими речами, — пояснив він

Хто є головним опонентом Зеленського на виборах

Якщо подивитися на результати опитувань, головним опонентом Зеленського на виборах є ексголовком ЗСУ Валерій Залужний і він легко виграє у Зеленського. Згідно з деякими останніми соціологічними опитуваннями, з'являються й інші імена, наприклад Кирило Буданов (до недавнього часу глава ГУР, а тепер — очільник Офісу президента).

Чому Зеленський може ухвалити рішення не брати участь у виборах

Втім, зазначив Рейтерович, ці опитування дуже умовні. Коли дійде до виборів, ситуація може бути зовсім інша. Не можна навіть виключати, що Зеленський не піде на другий термін (як він і обіцяв, коли йшов у владу).

Слухайте, може бути таке, що Володимир Зеленський, розуміючи, що шанси у нього будуть не надто високі або не гарантовані, згадає про свою передвиборчу обіцянку і не піде на другий термін. Цей варіант теж можливий. І для нього, до речі, цей варіант, з політичної точки зору, дуже непогано виглядав би. Така от людина совість нації, моральний авторитет, гарант демократичних виборів. Наскільки мені відомо, навіть про такий варіант думали на Банковій. Але це один з сценаріїв, — розповів політолог

