Зеленский не пойдет на выборы? Политолог рассказал, что обсуждали на Банковой

В 2026 году в Украине при условии завершения активной фазы боевых действий и отмены военного положения могут пройти выборы. Не исключено, что действующий президент Владимир Зеленский примет решение не баллотироваться на второй срок, учитывая свои не слишком высокие шансы победить.

Если выборы президента будут проведены без отмены военного положения, они будут неконкурентными

Рейтинг доверия к Зеленскому высокий, но это не значит, что за него проголосуют

Зеленский может отказаться от участия в выборах в пользу имиджа "совести нации"

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал политолог Игорь Рейтерович: В этом году активная война может закончиться, а Трампа ждет сложный период — прогноз на 2026-й

Почему выборы должны проходить только после отмены военного положения

Выборы в Украине нужны. Давайте объективно. Но, конечно, в условиях, когда ситуация с безопасностью позволила бы это сделать. Поэтому я думаю, что 2026 год будет годом как минимум одних выборов. А может, и не одних. Местные выборы вряд ли успеем, но парламентские, в принципе, возможны, — отметил он

Рейтерович подчеркнул, что очень отрицательно воспринимает идею с президентскими выборами во время правового режима военного положения. Главная причина состоит в том, что эти выборы будут неконкурентные.

Во-вторых, они будут противоречить действующему законодательству. В-третьих, будут сомнения в их легитимности. А Украине это не слишком сильно нужно, потому что наши и друзья и враги, в будущем, могут этим воспользоваться и сказать, что это была не сильно легитимная история и давайте все заново делать, — пояснил политолог

Есть ли у Зеленского шансы победить на выборах президента

Хотя рейтинг доверия к Зеленскому остается достаточно высоким, это не показатель. Потому что рейтинг доверия не имеет ничего общего с рейтингом на выборах.

Потому что доверять [Зеленскому] можно, учитывая, что это Верховный главнокомандующий, глава государства и человек, который общается с Трампом и не только. Глядя на опросы, который есть на сегодняшний день (открытые и закрытые), единственный шанс у Зеленского точно победить, это выборы во время правового режима военного положения. В противном случае шансов у него будет очень мало, — считает Рейтерович

Свое мнение он объяснил тем, что в нормальной избирательной кампании Зеленскому начнут задавать вопросы. Их накопилось немало.

А у общества вопросов накопилось очень много, начиная с начала войны, готовности или неготовности, ответственности или неответственности и заканчивая "любими друзями", внутренними скандалами и многими другими вещами, — объяснил он

Кто является главным оппонентом Зеленского на выборах

Если посмотреть на результаты опросов, главным оппонентом Зеленского на выборах является экс-главком ВСУ Валерий Залужный и он легко выигрывает у Зеленского. Согласно некоторым последним социологическим опросам, появляются и другие имена, например Кирилл Буданов (до недавнего времени начальник ГУР, а теперь — глава Офиса президента).

Почему Зеленский может принять решение не участвовать в выборах

Впрочем, отметил Рейтерович, эти опросы очень условны. Когда дойдет до выборов, ситуация может быть совсем другой. Нельзя даже исключать, что Зеленский не пойдет на второй срок (как он и обещал, когда шел во власть).

Слушайте, может быть такое, что Владимир Зеленский, понимая, что шансы у него будут не слишком высоки или не гарантированы, вспомнит свое предвыборное обещание и не пойдет на второй срок. Этот вариант тоже возможен. И для него, кстати, этот вариант, с политической точки зрения, очень бы неплохо выглядел. Такой человек — совесть нации, моральный авторитет, гарант демократических выборов. Насколько мне известно, даже о таком варианте думали на Банковой. Но это один из сценариев, – рассказал политолог

