VODA UA стала офіційним водним партнером ФК "Чорноморець"

Бренд VODA UA став офіційним водним партнером футбольного клубу "Чорноморець" (Одеса). Про це повідомляє пресслужба бренду VODA UA.

У межах співпраці VODA UA забезпечуватиме водою як головну команду, так і молодіжну команду "Чорноморець-2". Партнерство охоплює всі рівні футбольної структури "Чорноморця".

"Для нас важливо підключати до партнерства команди, які яскраво репрезентують свій регіон. "Чорноморець" — справжній символ півдня. Так VODA UA продовжує відкривати для себе нові горизонти в спорті", — сказала CEO VODA UA Катерина Садовая.

Вона додала, що співпраця з "моряками" — це ще й природне поєднання бренду, що несе у собі силу води, з командою, в чиїх серцях закладена любов до водної стихії.

VODA UA — партнер ФК "Чорноморець"

VODA UA розглядає партнерство зі спортивними організаціями як частину своєї місії — сприяти формуванню здорової та сильної нації.

"Це партнерство засноване на спільних цінностях — прагненні до високих результатів, здорового способу життя та підтримки молодого покоління. Для "Чорноморця" важливо мати поруч надійного партнера, який поділяє нашу філософію розвитку спорту та вірить у силу командного духу", — зазначили у пресслужбі ФК "Чорноморець".

Зазначимо, ФК "Чорноморець" — один із найстаріших футбольних клубів України, заснований у 1936 році.