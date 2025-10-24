Відключення світла у Києві: всі актуальні зміни у графіках 24 жовтня (оновлюється)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 680
Деякі підгрупи залишаться без світла майже на 10 годин на добу
У Києві 24 жовтня діють погодинні відключення світла. Різні підгрупи залишаться без електроенергії з 7:00 до 23:00.
Що потрібно знати:
- Відключення електроенергії у Києві 24 жовтня тривають у середньому по 4-5 годин
- З 11:00 відключили 3.1 та 4.2 підгрупи
- Для деяких підгруп відключення застосовуватимуть двічі на день, для інших — один раз
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яка зараз ситуація з електроенергією у столиці. Актуальні графіки відключення світла можна побачити тут.
З 11:00 відключення електроенергії застосовуються для 3.1 підгрупи та 4.2 підгрупи. Водночас відключеними залишаються:
- 1.1 підгрупа
- 1.2 підгрупа
- 2.1 підгрупа
- 2.2 підгрупа
- 4.1 підгрупа
Графік відключення світла у Києві 24 жовтня
Підгрупа 1.1 відключення:
- з 07:00 до 12:00
- з 17:30 до 22:00
Підгрупа 1.2 відключення:
- з 07:00 до 12:00
- з 17:30 до 22:00
Підгрупа 2.1 відключення:
- з 07:00 до 12:00
- з 17:30 до 22:00
Підгрупа 2.2 відключення:
- з 07:00 до 12:00
- з 17:30 до 23:00
Підгрупа 3.1 відключення:
- з 11:00 до 15:00
- з 21:00 до 23:00
Підгрупа 3.2 відключення:
- з 21:00 до 23:00
Підгрупа 4.1 відключення:
- з 09:00 до 15:00
- з 21:00 до 23:00
Підгрупа 4.2 відключення:
- з 11:00 до 15:00
- з 21:00 до 23:00
Підгрупа 5.1 відключення:
- з 14:00 до 18:30
Підгрупа 5.2 відключення:
- з 14:00 до 18:30
Підгрупа 6.1 відключення:
- з 14:00 до 18:30
Підгрупа 6.2 відключення:
- з 15:00 до 21:30
Як дізнатися свою групу відключення світла
Компанія Yasno також дає киянам можливість переглядати графіки вимкнення світла Київ через власний веб-ресурс. Інтерфейс схожий на сайт ДТЕК, але має деякі відмінності у відображенні інформації.
Як користуватися сайтом Yasno :
- Крок 1. Зайдіть на офіційний веб-сайт Yasno.
- Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.
- Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".
- Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
- Крок 5. Переглядайте персональний графік на екрані.
Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Андріан Прокіп пояснив, що буде з графіками відключень світла в Україні далі.