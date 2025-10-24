Рус

Відключення світла у Києві: всі актуальні зміни у графіках 24 жовтня (оновлюється)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
680
Що відомо про відключення світла у Києві Новина оновлена 24 жовтня 2025, 11:19
Що відомо про відключення світла у Києві. Фото Колаж "Телеграф"

Деякі підгрупи залишаться без світла майже на 10 годин на добу

У Києві 24 жовтня діють погодинні відключення світла. Різні підгрупи залишаться без електроенергії з 7:00 до 23:00.

Що потрібно знати:

  • Відключення електроенергії у Києві 24 жовтня тривають у середньому по 4-5 годин
  • З 11:00 відключили 3.1 та 4.2 підгрупи
  • Для деяких підгруп відключення застосовуватимуть двічі на день, для інших — один раз

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яка зараз ситуація з електроенергією у столиці. Актуальні графіки відключення світла можна побачити тут.

З 11:00 відключення електроенергії застосовуються для 3.1 підгрупи та 4.2 підгрупи. Водночас відключеними залишаються:

  • 1.1 підгрупа
  • 1.2 підгрупа
  • 2.1 підгрупа
  • 2.2 підгрупа
  • 4.1 підгрупа

Графік відключення світла у Києві 24 жовтня

Підгрупа 1.1 відключення:

  • з 07:00 до 12:00
  • з 17:30 до 22:00

Підгрупа 1.2 відключення:

  • з 07:00 до 12:00
  • з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.1 відключення:

  • з 07:00 до 12:00
  • з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.2 відключення:

  • з 07:00 до 12:00
  • з 17:30 до 23:00

Підгрупа 3.1 відключення:

  • з 11:00 до 15:00
  • з 21:00 до 23:00

Підгрупа 3.2 відключення:

  • з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.1 відключення:

  • з 09:00 до 15:00
  • з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.2 відключення:

  • з 11:00 до 15:00
  • з 21:00 до 23:00

Підгрупа 5.1 відключення:

  • з 14:00 до 18:30

Підгрупа 5.2 відключення:

  • з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.1 відключення:

  • з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.2 відключення:

  • з 15:00 до 21:30

Як дізнатися свою групу відключення світла

Компанія Yasno також дає киянам можливість переглядати графіки вимкнення світла Київ через власний веб-ресурс. Інтерфейс схожий на сайт ДТЕК, але має деякі відмінності у відображенні інформації.

Як користуватися сайтом Yasno :

  • Крок 1. Зайдіть на офіційний веб-сайт Yasno.
  • Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.
  • Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".
  • Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.
  • Крок 5. Переглядайте персональний графік на екрані.

Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.

Як дізнатися групу відключення світла
Як дізнатися свій гурт на сайті Yasno

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Андріан Прокіп пояснив, що буде з графіками відключень світла в Україні далі.

Теги:
#Київ #Електроенергія #Відключення світла #графіки