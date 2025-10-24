Відключення світла у Києві: всі актуальні зміни у графіках 24 жовтня (оновлюється)

Деякі підгрупи залишаться без світла майже на 10 годин на добу

У Києві 24 жовтня діють погодинні відключення світла. Різні підгрупи залишаться без електроенергії з 7:00 до 23:00.

Що потрібно знати:

Відключення електроенергії у Києві 24 жовтня тривають у середньому по 4-5 годин

З 11:00 відключили 3.1 та 4.2 підгрупи

Для деяких підгруп відключення застосовуватимуть двічі на день, для інших — один раз

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яка зараз ситуація з електроенергією у столиці. Актуальні графіки відключення світла можна побачити тут.

З 11:00 відключення електроенергії застосовуються для 3.1 підгрупи та 4.2 підгрупи. Водночас відключеними залишаються:

1.1 підгрупа

1.2 підгрупа

2.1 підгрупа

2.2 підгрупа

4.1 підгрупа

Графік відключення світла у Києві 24 жовтня

Підгрупа 1.1 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 22:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 07:00 до 12:00

з 17:30 до 23:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 11:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 09:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 11:00 до 15:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.1 відключення:

з 14:00 до 18:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 15:00 до 21:30

Як дізнатися свою групу відключення світла

Компанія Yasno також дає киянам можливість переглядати графіки вимкнення світла Київ через власний веб-ресурс. Інтерфейс схожий на сайт ДТЕК, але має деякі відмінності у відображенні інформації.

Як користуватися сайтом Yasno :

Крок 1. Зайдіть на офіційний веб-сайт Yasno.

Зайдіть на офіційний веб-сайт Yasno. Крок 2. У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ.

У правому верхньому кутку оберіть свій регіон – Київ. Крок 3. Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень".

Натисніть розділ "Графік можливих вимкнень". Крок 4. У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає.

У відповідних рядках введіть назву вулиці та номер будинку, вибираючи варіанти з меню, що випадає. Крок 5. Переглядайте персональний графік на екрані.

Сервіс Yasno показує графіки у зручному форматі з поділом на часові інтервали. Компанія зазначає, що у новому графіку передбачені проміжки по 2-4-3 години відключень замість попередніх 2-3-4 годин. Це робить графіки відключення світла більш передбачуваними для споживачів.

