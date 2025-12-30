"Українська бронетехніка" перерахувала до бюджету рекордну суму податків, - Владислав Бельбас

У 2025 році компанія підтвердила статус найбільшого приватного виробника галузі

ТОВ "Українська бронетехніка" у 2025 році виділила на благодійну допомогу понад 78 мільйонів гривень. Також у цьому році компанія сплатила рекордні податки — 1,3 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цього року наша компанія перерахувала до бюджету рекордну суму податків. І це насамперед означає, що, незважаючи на обмежене фінансування та замовлення, на постійні ракетні обстріли, ми розвиваємося та масштабуємося. Кожна гривня з цієї суми — це інвестиція в зброю та техніку, яку отримає українське військо. І це також свідчить, що підприємства ВПК є опорою для економіки, і важливо, щоб держава була партнером та створювала умови для подальшого зростання оборонки", — заявив Бельбас.

Як розповів Бельбас, у цьому році компанія виділила рекордну суму на благодійну допомогу.

"Понад 78 мільйонів гривень у 2025 році ТОВ "Українська бронетехніка" направила на благодійну допомогу. Левова частка цієї суми – на підтримку військових, зокрема на поставку озброєння, майна та обладнання. Частину коштів також направлено на підтримку та оздоровлення дітей з родин військових, які пропали безвісти або загинули", — заявив він.

Як свідчать дані аналітичної системи Опендатабот, ТОВ "Українська бронетехніка" у 2025 році підтвердила статус найбільшого приватного виробника галузі.