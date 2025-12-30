"Украинская бронетехника" перечислила в бюджет рекордную сумму налогов, – Владислав Бельбас

В 2025 году компания подтвердила статус крупнейшего частного производителя отрасли

ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году выделило на благотворительную помощь более 78 миллионов гривен. Также в этом году компания оплатила рекордные налоги – 1,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В этом году наша компания перечислила в бюджет рекордную сумму налогов. И это прежде всего означает, что, несмотря на ограниченное финансирование и заказ, на постоянные ракетные обстрелы, мы развиваемся и масштабируемся. Каждая гривна из этой суммы — это инвестиция в оружие и технику, которую получит украинская армия. И это также свидетельствует, что предприятия ВПК являются опорой для экономики, и важно, чтобы государство было партнером и создавало условия для дальнейшего роста оборонки", — заявил Бельбас.

Как рассказал Бельбас, в этом году компания выделила рекордную сумму на благотворительную помощь.

"Более 78 миллионов гривен в 2025 году ООО "Украинская бронетехника" направила на благотворительную помощь. Львиная доля этой суммы — в поддержку военных, в том числе на поставку вооружения, имущества и оборудования. Часть средств также направлена на поддержку и оздоровление детей из семей военных, пропавших без вести или погибших", — заявил он.

Как свидетельствуют данные аналитической системы Опендатабот, ООО "Украинская бронетехника" в 2025 году подтвердила статус крупнейшего частного производителя отрасли.