Вячеславу Богуслаєву суд встановив заставу у розмірі 665 600 грн, і вона діє

Рішення про встановлення захмарної суми застави у розмірі 665 млн 600 тисяч гривень для пенсіонера Вячеслава Богуслаєва не набрало законної сили і встановлено протиправно. В судовому засіданні було оголошено іншу суму, яка і міститься в ухвалі, а саме – 665 600 грн.

Про це пише АНТИРЕЙД з посиланням на телеграм-канал адвоката Ростислава Кравця.

З’ясувались дуже цікаві подробиці встановлення вчора застави Вячеславу Богуслаєву.

Як я вчора писав, суд оголосив в судовому засіданні про встановлення застави у розмірі 665 600 грн, а через хвилин 10 секретар судового засідання винесли відразу дві ухвали. Перша про заставу у 665 600 грн,, а другу про виправлення описки на підставі ч.1 ст. 379 КПК України і встановлення вже застави в розмірі 665 600 000 грн.

А от тепер трохи юриспруденції. Відповідно до ч.2 ст. 379 КПК України, на яку послався сам суд:

Питання про внесення виправлень суд вирішує в судовому засіданні. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

Звичайно, ніхто і нікого ні про ще не повідомляв. Більш того, дві бокові судді Сергієнко Г.Л. та Кравченко Я.В. відразу покинули не тільки залу судового засідання, а й приміщення суду на очах журналістів та адвокатів, що очікували разом з конвоєм на текст ухвали, та фізично не могли брати участь в прийняті цієї ухвали про виправлення описки.

Тобто головуюча суддя Педенко Ада Михайлівна не тільки ділилась з братом, який погрожував мені особисто, матеріалами досудового розслідування, а й підробила фактично ухвалу про виправлення описки і прийняла її одноособово.

Крім того, всупереч ч.3 тієї самої ст. 379 КПК України ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено. Але в самій ухвалі суддя, що на мою думку підробила судове рішення, зазначила, що ця ухвала не оскаржується.

Зараз стороні захисту окрім чергової заяви про відвід головуючій у цій справі, нічого не залишається як подати заяву до правоохоронних органів про підробку судового рішення Педенко Адою Михайлівною. Чи захочуть бокові судді стати співучасниками цього злочину ми скоро дізнаємось.

Українське політичне правосуддя у всій красі.

І наостанок можу сказати, що фактично, відповідно до норм ч.1 ст. 400 КПК України, наразі сума застави для Вячеслава Богуслаєва встановлена в розмірі 665 600 грн, бо ухвала про виправлення описки не набрала законної сили і оскаржується, але НБУ забороняє внесення і цієї суми.