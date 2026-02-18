Вячеславу Богуслаеву суд установил залог в размере 665 600 грн, и он действует

Решение об установлении заоблачной суммы залога в размере 665 млн 600 тысяч гривен для пенсионера Вячеслава Богуслаева не вступило в законную силу и установлено противоправно. В судебном заседании была объявлена другая сумма, которая и содержится в определении, а именно – 665 600 грн.

Об этом пишет АНТИРЕЙД со ссылкой на телеграм-канал адвоката Ростислава Кравца.

Выяснились интересные подробности установления вчера заставы Вячеславу Богуслаеву.

Как я вчера писал, суд объявил в судебном заседании об установлении залога в размере 665 600 грн, а через минут 10 секретарь судебного заседания вынесли сразу два определения. Первая о залоге в 665 600 грн, а вторая об исправлении описки на основании ч.1 ст. 379 УПК Украины и установлении уже залога в размере 665 600 000 грн.

А вот теперь немного юриспруденции. Согласно ч.2 ст. 379 УПК Украины, на которую сослался сам суд:

Вопрос о внесении поправок суд решает в судебном заседании. Участникам судебного производства сообщают о дате, времени и месте заседания. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных, не препятствует рассмотрению вопроса о внесении исправлений.

Конечно, никто и никому ни о чем еще не сообщал. Более того, два боковых судьи Сергиенко Г.Л. и Кравченко Я.В. сразу покинули не только зал судебного заседания, но и помещение суда на глазах журналистов и адвокатов, ожидавших вместе с конвоем текста определения, и физически не могли участвовать в принятии этого определения об исправлении описки.

То есть председательствующая судья Педенко Ада Михайловна не только делилась с братом, который угрожал мне лично, материалами досудебного расследования, но и подделала фактически решение об исправлении описки и приняла ее единолично.

Кроме того, вопреки ч.3 той же ст. 379 УПК Украины определение суда о внесении исправлений в судебное решение или отказ во внесении исправлений может быть обжаловано. Но в самом решении судья, которая по моему мнению подделала судебное решение, отметила, что это определение не обжалуется.

Сейчас стороне защиты, кроме очередного заявления об отводе председательствующей по этому делу, ничего не остается как подать заявление в правоохранительные органы о подделке судебного решения Педенко Адой Михайловной. Захотят ли боковые судьи стать соучастниками этого преступления, мы скоро узнаем.

Украинское политическое правосудие по всей красе.

И напоследок могу сказать, что фактически согласно нормам ч.1 ст. 400 УПК Украины, сейчас сумма залога для Вячеслава Богуслаева установлена в размере 665 600 грн, потому что постановление об исправлении описки не вступило в законную силу и обжалуется, но НБУ запрещает внесение и этой суммы.