Парламент Латвії розгляне резолюцію про підтримку України до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення, — Олена Кондратюк

Віцеспікерка зустрілася зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею

Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк зустрілася у Ризі зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею. Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України. Вони обговорили складну ситуацію в українській енергетиці та спроби росії влаштувати геноцид холодом українцям.

"Ми щиро вдячні Латвії за швидку реакцію на відсутність світла і тепла в домівках сотень тисяч українських родин та направлення генераторів в Україну. Латвія загалом направила Україні понад 611 тон гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням і спрямувала понад 600 тис. євро у Фонд підтримки енергетики України", — підкреслила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка українського парламенту подякувала латвійським волонтерам і всім, хто донатив на закупівлю генераторів в межах акції "Тепло з Латвії для України" та збору Суспільного мовлення Латвії. Громадяни цієї дружньої країни, зокрема, пожертвували понад 440 тис. євро на генератори для українців.

Під час зустрічі йшлося про те, що Латвія підтримує 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії та працюватиме над подальшим посиленням санкційного тиску на країну-агресора.

"Ми також вітаємо та дуже цінуємо вчорашнє рішення Латвії виділити 10 млн євро на програму НАТО PURL щодо закупівлі американської зброї на потреби України", — зазначила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка закликала Латвію за прикладом Естонії найближчим часом ратифікувати угоду про приєднання до Спеціального трибуналу Ради Європи щодо злочину агресії проти України. "Очікуємо на швидке прийняття рішення парламентом Латвії про ратифікацію цієї важливої для справедливого покарання російського агресора угоди", — зазначила Олена Кондратюк.

Від імені Верховної Ради України Олена Кондратюк подякувала особисто спікерці Сайеми Латвії та всій президії за резолюцію на підтримку українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Як зазначила Дайга Міеріня, рішення МОК дискваліфікувати Владислава є абсолютно неприйнятним.

"Латвійський парламент як і Верховна Рада України засуджують цю несправедливу дискваліфікацію. Ми всі побачили цинічні подвійні стандарти МОК. 650 українських тренерів і спортсменів загинули внаслідок російської агресії. Право на пам'ять – це не порушення, це про людську гідність", — зауважила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також повідомила, що на засіданні 19 лютого Саейма Латвії планує ухвалити спеціальну резолюцію "Про підтримку України, вшановуючи її опір російській збройній агресії". 24 лютого парламент Латвії також проведе позачергове засідання, присвячене четвертим роковинам повномасштабного російського вторгнення.

"Це прояв великої солідарності Латвії з Україною. Дякуємо за підтримку і допомогу. Разом ми сильніші!" — наголосила Олена Кондратюк.